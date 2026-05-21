エールディビジ - ECLプレーオフ Kras Stadion

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アヤックス対FCフローニンゲンの視聴方法は以下のとおりです。

オランダ国内ではテレビおよびオンラインで生中継されます。海外からはVPN接続で地域制限を回避し、自宅と同じように視聴できます。

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チームニュース＆メンバー

アヤックスはGKヤロスとDFヘールケンスが負傷で欠場。出場停止はなし。スタメンは未発表だが、キックオフ前に更新される。

FCフローニンゲンも負傷中のM・フークストラが欠場する。アウェーチームに出場停止はなし。予想スタメンは未発表。

最近の調子

アヤックスは直近のエールディヴィジ5試合で2勝2分け1敗。 直近はSCヘーレンフェーンとスコアレスドロー、その1週間前にはホームでFCユトレヒトに1-2で敗れた。好材料はNAC戦（0-2）とヘラクレス戦（0-3）の大勝だが、PSVとの2-2の引き分けは守備の不安を示した。

フローニンゲンは直近2試合で連勝し、ヘラクレスに1-2、NECに2-1で勝った。その前はエクセルシオールに2-3、フェイエノールトに3-1で連敗していた。 今季はゴー・アヘッド・イーグルス戦でスコアレスドローも記録。フローニンゲンは直近5試合で7得点ながら6失点と守備が課題だ。

過去の対戦

直近の対戦は2026年3月で、フローニンゲンが3-1と意外な勝利。その前は2025年12月にアヤックスがホームで2-0と勝利。直近5試合はアヤックス3勝、フローニンゲン1勝、1引き分け。 ホームチームが有利な傾向はあるものの、今季序盤の対戦ではフローニンゲンがアヤックスを苦しめた。

順位

アヤックスは5位、FCフローニンゲンは9位でシーズンを終えた。順位ではアヤックスが優位だが、2試合のプレーオフで結果を保証するものではない。