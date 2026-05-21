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アヤックス対FCフローニンゲンの視聴方法：テレビ放送、オンラインライブ配信、キックオフ時刻、両チームの最近の調子

アヤックス 対 フローニンゲン
アヤックス
フローニンゲン
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アヤックス対FCフローニンゲンの視聴方法と最新チームニュースの一覧です。

Voetbalzoneが、この試合のテレビ放送とオンラインライブストリーム情報を含む完全ガイドをお届けします。

アヤックス対FCフローニンゲンの視聴方法は以下のとおりです。

オランダ国内ではテレビおよびオンラインで生中継されます。海外からはVPN接続で地域制限を回避し、自宅と同じように視聴できます。

ESPN via Ziggo

Ziggo経由のESPN

こちらからご覧ください

NordVPNでどこでも視聴

海外では、普段使うストリーミングサービスで試合を見るためにVPNが必要なことがあります。NordVPNなどを使えば、安全に視聴できます。

チームニュース＆メンバー

アヤックス vs フローニンゲン 予想スタメン

4-3-3
アヤックス crest
アヤックス
AJX
フォーメーション
フローニンゲン crest
フローニンゲン
GRO
4-2-3-1
26マールテン・パエス2ルーカス・ロサ3アントン・ガエイ15ユーリ・バース4板倉滉18デイヴィ・クラーセン6ユーリ・レヒール24ジョルシー・モキオ25ボウト・ベグホルスト11ミカ・マルセル・ゴッツ23スティーブン・ベルハイス1エティエンヌ・ファーセン3T. Blokzijl5マルコ・レンテ43マーヴィン・ピアスマン4ディエス・ヤンセ18ティホ・ラント14J. Schreuders8T. de Jonge10Y. Taha17D. van der Werff26T. van Bergen
フローニンゲン crest
フローニンゲン
GRO
4-3-3
アヤックス

先発メンバー

フローニンゲン

マネージャー

  • O. Garcia
  • ディック・ルッケン

負傷者および出場停止

アヤックスはGKヤロスとDFヘールケンスが負傷で欠場。出場停止はなし。スタメンは未発表だが、キックオフ前に更新される。

FCフローニンゲンも負傷中のM・フークストラが欠場する。アウェーチームに出場停止はなし。予想スタメンは未発表。

最近の調子

アヤックスは直近のエールディヴィジ5試合で2勝2分け1敗。 直近はSCヘーレンフェーンとスコアレスドロー、その1週間前にはホームでFCユトレヒトに1-2で敗れた。好材料はNAC戦（0-2）とヘラクレス戦（0-3）の大勝だが、PSVとの2-2の引き分けは守備の不安を示した。

フローニンゲンは直近2試合で連勝し、ヘラクレスに1-2、NECに2-1で勝った。その前はエクセルシオールに2-3、フェイエノールトに3-1で連敗していた。 今季はゴー・アヘッド・イーグルス戦でスコアレスドローも記録。フローニンゲンは直近5試合で7得点ながら6失点と守備が課題だ。

過去の対戦

直近の対戦は2026年3月で、フローニンゲンが3-1と意外な勝利。その前は2025年12月にアヤックスがホームで2-0と勝利。直近5試合はアヤックス3勝、フローニンゲン1勝、1引き分け。 ホームチームが有利な傾向はあるものの、今季序盤の対戦ではフローニンゲンがアヤックスを苦しめた。

順位

アヤックスは5位、FCフローニンゲンは9位でシーズンを終えた。順位ではアヤックスが優位だが、2試合のプレーオフで結果を保証するものではない。

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