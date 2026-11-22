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アヤックスのサポーターは日曜午後、異例の形で不満を示した。ADOデン・ハーグに3-0で勝利した試合で、応援の声がほとんど聞こえなかったのには明確な理由があった。

アヤックスとADOの対戦では、長年にわたりアウェーサポーターの入場が認められていない。ファンはこの状況を終わらせるべきだと考えている。試合前には横断幕も掲げられた。

横断幕には「面倒なことはやめて、アウェーサポーターをまた受け入れよう。彼らの居場所を返そう」と書かれていた。試合中は「沈黙の抗議」が行われていたようだ。

そう伝えたのは、ESPNのアナリスト、アルノルト・ブリュッヒンクだ。本人が試合中にF-Sideに理由を尋ねたという。

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「とても静かだった。だから聞きに行ったんだ」とブリュッヒンクが話すと、ヤン・ヨースト・ファン・ガンヘレンが言葉を挟んだ。「ずっと何も聞こえなかった。普段ならF-Sideから90分間、大きな歌声が聞こえるのに」

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「そう、確かに沈黙の抗議だった」とブリュッヒンクは続けた。「アウェーサポーターの入場を求める横断幕も掲げられていた。今日は彼らがいなかったから、沈黙の抗議をしていたらしい。そう説明されたよ」

歌声の有無にかかわらず、アヤックスはヨハン・クライフ・アレナで危なげなく勝利した。前半終了前には、最終スコアとなる3-0がスコアボードに表示されていた。ADOが約1時間にわたって10人で戦うことになったこともあり、後半は練習試合のような展開になった。

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ミチェルはハーフタイム後に何度も選手を交代させたが、途中出場の選手たちも観客を楽しませることはできなかった。「彼らは何より自分のためにプレーしたいんだろう」とブリュッヒンクは語った。

「そういうときにも面白いプレーが見られることはある。ベルフハイスも少し試みていた。でもアヤックスにとっては、この試合を終えて次へ進むだけだった」