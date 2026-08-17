スティーヴェン・ベルフハイスは日曜夜、ミックスゾーンでの質問にいら立ちをあらわにした。アヤックスのウインガーは、指揮官ミチェルのターンオーバーについて質問されたが、それに応じようとはしなかった。「どんな答えをするかは自分で決める」とベルフハイスは言い切った。

アヤックスは日曜日、ホームでのscヘーレンフェーン戦で好スタートを切った。アムステルダム勢は前半30分を終えた時点で、ベルント・クラーフェルブールのオウンゴールとアブデラ・ウアザンヌのミドルシュートにより2-0とリードしていた。

アムステルダム勢にとっては何の問題もないように見えたが、ヘーレンフェーンがヤコブ・トレンスコウのゴールで試合に戻った。終盤にはマクサンス・リベラが2-2を決め、アヤックスは勝ち点を落とす結果となった。

「一般的に、あなたたちのところでは補強選手は4、5週間は一緒にトレーニングする必要がある。でも、いずれは先発したり、もう少し長くプレーしたりできる状態になっていなければならないのでは？」と、ベルフハイスは問われた。

「ちょっと見てみるよ。監督もこの後来るしね。これはむしろ監督にするべき質問じゃないかな」と、このベテランはやや皮肉っぽく返答した。「でも、あなたはどう見ているんですか？」と、その後さらに問い返された。

別の記者が続けて、新シーズンの始まりにすべてがかみ合うまでベルフハイスの経験ではどれくらいかかるのかと尋ねると、ベルフハイスは笑いながらこう答えた。「別の切り口で来たつもりだったんだね。いい教育を受けたの？」

「かなり補強したが、その選手たちはいつ見られるんですか？ あなたはこういうプロセスをこれまでも何度も経験してきたでしょう。18歳の少年に聞いているわけじゃない」と、その記者はなおも食い下がった。

ベルフハイスはそこで、このやり取りに明らかにうんざりした様子を見せた。「そうだね。でも、どんな答えをするかは自分で決める。34歳の男としてね」と言って締めくくった。





@cesarnacopa Após o empate do Ajax em 2 a 2 com o Heerenveen, Steven Berghuis viveu um momento de tensão na zona mista. Questionado insistentemente sobre os reforços e o momento da equipe, o jogador rebateu após o jornalista mencionar sua experiência: “Eu decido que resposta dou, como um jovem de 34 anos”. 🇳🇱 Mais detalhes de Ajax x Heerenveen no meu YouTube em português. #Ajax #Berghuis #Eredivisie #FutebolHolandês ♬ som original - cesarnacopa



