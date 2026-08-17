スティーブン・ベルフハイスは日曜夜、ミックスゾーンでの質問にいら立ちをあらわにした。アヤックスのウインガーは、ミチェル監督のローテーションについて問われたが、その話題には踏み込みたがらなかった。「どんな答えをするかは自分で決める」とベルフハイスは言い切った。

アヤックスは日曜日、ホームでのSCヘーレンフェーン戦で好スタートを切った。アムステルダムのクラブは前半30分を終えた時点で、ベルント・クラーフェルブールのオウンゴールとアブデラ・ウアザネのミドルシュートにより2-0とリードしていた。

アムステルダムのクラブに問題は何もないように見えたが、ヘーレンフェーンがヤーコプ・トレンスコウのゴールで試合に戻ってきた。終盤にはマクサンス・リベラが2-2を決め、アヤックスは勝ち点を落としかけた。

「一般的に、補強選手は4、5週間はチーム練習を積む必要がある。でも、ある時点では先発したり、もう少し長くプレーしたりできる状態になっていなければならないのでは？」とベルフハイスは問われた。

「ちょっと確認するよ。監督もあとで来るしね。これはどちらかといえば監督にする質問じゃないかな」と、そのベテランはやや皮肉っぽく応じた。「そうだけど、君はどう見ているの？」とさらに問い返される。

別の記者が、新シーズンの序盤にすべてがかみ合うまで、ベルフハイスの経験上どれくらいかかるのかと尋ねると、ベルフハイスは笑いながらこう答えた。「別の切り口でいこうと思ったんだね。いい教育を受けた？」

「かなり補強しているが、その選手たちはいつ見られるんだ？ 君はこういうプロセスをこれまでも何度も経験してきたはずだ。18歳の若者に聞いているわけじゃない」と、その記者はなおも食い下がった。

その後、ベルフハイスはこのやり取りに明らかにうんざりした様子を見せた。「そうだね。でも、どんな答えをするかは自分で決める。34歳の男としてね」と言って締めくくった。





@cesarnacopa Após o empate do Ajax em 2 a 2 com o Heerenveen, Steven Berghuis viveu um momento de tensão na zona mista. Questionado insistentemente sobre os reforços e o momento da equipe, o jogador rebateu após o jornalista mencionar sua experiência: “Eu decido que resposta dou, como um jovem de 34 anos”. 🇳🇱 Mais detalhes de Ajax x Heerenveen no meu YouTube em português. #Ajax #Berghuis #Eredivisie #FutebolHolandês ♬ som original - cesarnacopa



