アヤックスは土曜、パナシナイコスとの親善試合で新シーズンの準備を開始する。この試合は、ミチェル監督がアムステルダムのチームで初めてベンチに就く非公式デビュー戦としても注目されている。

試合は7月4日（土）17時、ヘルデルラント州エルメロのEFC'58スポーツ施設でキックオフされ、アヤックスの新シーズン初戦となる。

試合はAjax公式アプリ、クラブ公式サイト（www.ajax.nl）、YouTubeチャンネルで無料ライブ配信される。

放送は16時45分から開始。司会のハイン・ファン・デン・ボガートが試合前プレビューを担当し、解説には元アヤックス選手ヴァーノン・アニタが加わる。

海外在住のファンも原則として同じチャンネルで視聴できます。ただしギリシャ、キプロス、ブラジル、ロシア、エジプトは視聴できません。

パナシナイコス戦後、アヤックスはさらに5試合を行う。7月10日にAEKラルナカ、15日にVfLボーフム、18日にオリンピアコス、26日にバーンリー、8月2日にFCヴォレンダムと対戦する。

親善試合の合間に欧州大会も始まる。23日にはカンファレンスリーグ2回戦で、FKヴォイヴォディナ対フェレンツヴァーロシュの敗者とアウェーで対戦する。

第2戦は7月30日にヨハン・クライフ・アレナで開催され、キックオフは20時予定。