アヤックスは木曜夜、カンファレンスリーグ予選3回戦でシェルボーンFCと対戦する。完売となったヨハン・クライフ・アレナでのキックオフは20時で、試合はテレビと無料配信でライブ視聴できる。

この一戦はZiggo Sportが放送する。Ziggoの契約者は20時からチャンネル14で、アムステルダム勢の戦いを生中継で見ることができる。

また、Ziggoと契約していないサッカーファンもアヤックス対シェルボーンを見逃す必要はない。Ziggo Sport Freeでは、無料アカウントで試合を配信視聴できる。

Ziggo Sport Totaalの加入者には、この試合を視聴する複数の方法がある。試合はZiggoではチャンネル401、KPNではチャンネル233、Odidoではチャンネル160で視聴可能で、Ziggo Sport Totaalアプリも利用できる。

アヤックスはFKボイボディナを2試合合計で退け、説得力十分に予選3回戦進出を決めた。セルビアのクラブを第1戦、第2戦ともに4-1で下し、アヤックスは合計スコア8-2で勝ち上がった。

シェルボーンは前ラウンドでエストニアのノーメ・カリュFCを退けた。アイルランドのクラブはホームでの第1戦を5-2で制し、その結果、第2戦で2-1の敗戦を喫しても突破することができた。

アウェーのシェルボーンは国内リーグで苦しいシーズンを過ごしており、現在5位に立っている。さらに先週末には、下位に低迷するウォーターフォードに1-0で敗れた。

アヤックスのミチェル・サンチェス監督は、シェルボーン戦でマルク・アンドレ・テア・シュテーゲン、ユリアン・ブラント、トル・アロコダレを起用できる。新戦力の3人はUEFAへの登録を期限内に済ませており、そのためアイルランドの相手との初戦に出場可能となっている。