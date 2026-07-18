アヤックス対オリンピアコスの親善試合をテレビで視聴する：ライブ中継はこちら

アヤックスは土曜、プレシーズン4試合目となる親善試合に臨む。ミチェル監督率いるチームは、スポーツコンプレックス「デ・トゥーケスト」でギリシャのオリンピアコスと対戦する。テレビ中継はないが、クラブの公式チャンネルで無料ライブ配信される。
キックオフは7月18日15時30分（現地時間）。試合はアムステルダムのスポーツコンプレックス「デ・トゥーモスト」で無観客で行われる。
サポーターはAjax公式アプリ、公式サイト、YouTubeチャンネルで無料で視聴できます。プレビューは15時30分から。
オランダ国外のファンもほぼ同じチャンネルで視聴できますが、ギリシャ、キプロス、ブラジル、ロシア、エジプトでは放送権により配信がありません。
アヤックスは新シーズンに向けた最終調整中。これまで3試合を行い1勝1分1敗。
これまでの結果は、パナシナイコスに1-3で敗れ、AEKラルナカに1-0で勝利、VfLボーフムとは1-1で引き分けた。土曜日のオリンピアコス戦は今プレシーズン4試合目となる。
この試合は公式戦初戦を前にした最後のテストとなる。木曜日にはカンファレンスリーグ2回戦1stレグでセルビアのFKヴォイヴォディナとアウェーで対戦する。
その後、7月26日にバーンリー（イングランド）をホームに迎え、8月2日のFCヴォレンダム戦でプレシーズンを終える。
アヤックスの今後のスケジュールは以下の通りです：
- 7月18日 15:30 アヤックス vs. オリンピアコス（親善試合）
- 7月23日 20:00 FKヴォイヴォディナ vs. アヤックス（カンファレンスリーグ予選）
- 7月26日 14:00：アヤックス対バーンリー（親善試合）
- 7月30日 20:00：アヤックス 対 FKヴォイヴォディナ（カンファレンスリーグ予選）
- 8月2日 14:30 アヤックス vs FCヴォレンダム（親善試合）