アヤックスは土曜、プレシーズン4試合目となる親善試合に臨む。ミチェル監督率いるチームは、スポーツコンプレックス「デ・トゥーモスト」でギリシャのオリンピアコスと対戦する。テレビ中継はないが、クラブ公式チャンネルで無料ライブ配信される。

キックオフは7月18日（土）15時30分。試合はアムステルダムのスポーツコンプレックス「デ・トゥーモスト」で無観客で行われる。

サポーターはAjax公式アプリ、公式サイト、YouTubeチャンネルで無料ライブ視聴が可能で、プレビューも15時30分から配信されます。

オランダ国外のファンも、ほぼ同じチャンネルで視聴できます。ただしギリシャ、キプロス、ブラジル、ロシア、エジプトでは放送権により配信がありません。

アヤックスは新シーズンに向けた最終調整中。これまで3試合を行い、1勝1分1敗。

これまでの結果は、パナシナイコスに1-3で敗れ、AEKラルナカに1-0で勝利、VfLボーフムとは1-1で引き分けた。土曜日のオリンピアコス戦は4試合目となる。

この試合は公式戦初戦を前にした最後のテストとなる。木曜日にはカンファレンスリーグ2回戦1stレグでセルビアのFKヴォイヴォディナとアウェーで対戦する。

その後、7月26日にバーンリー（イングランド）をホームに迎え、8月2日のFCヴォレンダム戦でプレシーズン最終戦を迎える。

アヤックスの今後のスケジュールは以下の通りです：

7月18日 15:30 アヤックス vs オリンピアコス（親善試合）

7月23日 20:00：FKヴォイヴォディナ 対 アヤックス（カンファレンスリーグ予選）

7月26日 14:00：アヤックス 対 バーンリー（親善試合）

7月30日 20:00：アヤックス 対 FKヴォイヴォディナ（カンファレンスリーグ予選）

8月2日 14:30 アヤックス vs FCヴォレンダム（親善試合）











