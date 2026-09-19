アヤックスは土曜夜、本拠地ヨハン・クライフ・アレナでエクセルシオールと2-2で引き分けた。試合終盤には、アムステルダム勢にとってさらに悪い結末になっていてもおかしくなかった。ロッテルダム勢にはアディショナルタイムにPKが与えられるべき場面があったように見えたからだ。ESPNの解説者ダニー・クーフェルマンスは、アヤックスはかなり運が良かったと考えている。

アディショナルタイム2分、エクセルシオールのイラクリ・イェゴイアンがアヤックスDFティロ・ケーラーをかわした後、バースに止められた。このジョージア人選手に対し、そのDFは足でボールにも触れたが、とりわけイェゴイアンの顔面を強く蹴っていた。主審ヤニック・ファン・デル・ラーンはファウルを取らず、VARのイングマル・オーストロムからモニター確認を求められることもなかった。

「VARは廃止しろ！」とクーフェルマンスは明快に切り出した。「もう審判の判断に任せればいい、それで終わりだ。アヤックスはここでは本当に助かっている。ここはVARが介入すべき場面だったと思う。バースは普通に彼の顔を蹴っているからね」

「確かにボールにも少しは触っている。それは見れば分かる。でも顔にも当てている。こういう場面では以前、フェールマンに対してレッドカードが出たこともあった。だから、ここでPKが与えられていても私は驚かなかったよ」

「ここではVARが介入せず、その後の場面ではまた介入して、それでも主審は自分の判定を変えない……。私は今でもVAR反対だ。あんなものはなくしてしまえ。そうすれば、ファン・デル・ラーンがこの判断を下したことを受け入れて、試合を続けるしかないんだ」

「アヤックスにとってどれだけ不運だったとしても、私はこれはPKだったと思う。彼は顔を蹴っているからね」 ESPNの解説陣でPKに納得していないのは、ブラム・ファン・ポーレンだけだった。「この角度からだとかなり強く見えた。与えなくても、私はそれでも受け入れられるよ」

イェゴイアンは試合後、この場面について問われた。「顔に強烈なキックを受けたよ。出血もした。自分の感覚では100パーセントPKだった。かなり高い足だったと思うし、彼は僕に当てている。後からこうして話すことはできる。でも彼は与えなかったし、それが現実だ」



