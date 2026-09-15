アヤックス対ウィレムIIでペレスが完全にあ然「それなら、あまり賢いとは言えないよ」

ケネス・ペレスが、アヤックス対ヴィレムIIのハーフタイムにジェイデン・スロリーを厳しく批判した。解説者のペレスは、0-0の場面でアウェーチームのウイングがトニー・フィリェナにまったく見当違いのパスを出し、その結果フィニッシュに持ち込めなかったと指摘した。

「どうやって味方にパスを出すんだ？ 味方のフィリェナは完全に左利きだ。本当に完全な左利きだよ。左に出すスペースは十分にある。そこで僕ならどうするか？ 少し強すぎるボールを右に出すんだ。そんなの、サッカー選手としてあまり賢くないと言わざるを得ないよ」と、驚きを隠せないペレスはESPNで語った。

「そうなると、別のレベルでプレーしているということだ。でも彼はフェイエノールトから来ている」とペレスは述べ、スロリーがティルブルフの昇格組でレンタルとしてプレーしている事実に触れた。

結局、フィリェナは絶好機で得点できず、それがヴィレムIIにとって高くついた。アヤックスは前半終了間際に2度ゴールを決め、2-0とリードしてハーフタイムに入った。

ペレスはまた、アヤックスで再び左ウイングとして起用されたオスカル・グルークにも批判的だ。「私はシーズンを通してずっと疑問を持っていた。そして今、それが決定的になった。少なくとも私にとってはね。こんな簡単なボールを適切なスピードで出せないのであれば。獲得された背番号10であり、ゲームメーカーとしてね。そうなると、残るものはほとんどない」

元MFのペレスが語ったのは、グルークがスティーブン・ベルフハイスに非常に遅れてボールを送ったアヤックスのカウンターの場面だ。右ウイングのベルフハイスは、その結果GKマキシム・ドゥランヘに止められた。「ベルフハイスもこう思っているはずだ。『どうしてこうなるんだ？ もう少し早く出してくれれば、キーパーの上を軽く浮かせて決められたのに』とね」

「試合の中では、そういうことに対して『残念だ』と思うかもしれない。でも、そういうことは非常に重要なんだ。監督やそのスタッフは、もっとずっと注意を払わなければならない。監督は『なぜフィリェナに右足側へパスを出すんだ？』と言うべきなんだ」とペレスは語った。