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ヨハン・クライフ・アレナでの慎重な戦術戦は、アヤックスの控え選手たちが見せた決定力によって決着した。ミシェルは終盤にマウリツィオ・サッリの采配を上回り、重要な2-0の勝利を収めた。

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アヤックスとアタランタの対戦は、対照的な戦術思想がぶつかる興味深い一戦となった。ミシェル率いるアヤックスは敵陣でプレーを進め、多くのシュートを放つことで主導権を握ろうとした。一方、マウリツィオ・サッリ率いるアタランタはコンパクトな守備ブロックを敷き、相手の攻撃を阻んでカウンターを狙った。試合は86分間こう着状態が続いた。アヤックスはボール保持率61％を記録しながらゴールを奪えず、アタランタは試合の最初の4分の3にわたって枠内シュートを1本も許さなかった。

最終的に勝敗を分けたのは、先発時の布陣ではなく、選手層の厚さと後半に投入された選手たちの戦術的な特性だった。アタランタの堅い守備は試合の大半で崩れなかったが、計21本のシュートによる圧力が最後に実を結んだ。トル・アロコダレの投入によって、アヤックスは前半に欠けていたフィジカル面の攻撃の起点を得る。これにより、サッリの指揮下で見事な安定感を見せていた最終ラインを、ついに突破した。

アヤックスの戦術

アヤックスは伝統的な4-3-3を採用し、中盤の底に入ったソフィアン・アムラバトの確かな技術に大きく依存した。ビルドアップは、両サイドバックのユーリ・バースとオーウェン・ワインダルが幅を取り、中央にユリアン・ブラントとダフィ・クラーセンのためのスペースをつくるという、おなじみの形だった。狙いは明確だ。幅を使ってアタランタのウイングを守備に戻し、中盤で3対2の数的優位をつくることだった。プレスを仕掛けるタイミングも積極的で、ボールがアタランタのセンターバック、ロコ・オブリッチかトーマス・クリステンセンに渡るたびに、前線の3人が即座に高い位置から圧力をかけ、ロングボールを蹴らせようとした。

アヤックスはボールを保持して試合を支配したものの、長い時間にわたってアタッキングサードでの攻撃を結果につなげられなかった。シュートは計21本を記録したが、その多くは遠い位置からの可能性の低い試みか、イタリア勢が密集するペナルティーエリア内でブロックされたシュートだった。オスカル・グルーフとマルコス・レオナルドの動きは相手DFを持ち場から引き出すためのものだったが、サッリのチームは誘いに乗らなかった。アヤックスは守備ラインを高く保ち、マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンがしばしばスイーパー・キーパーの役割を担った。両サイドバックの背後のスペースを突こうとするアタランタに圧力をかけ続けるには、それが必要だった。このプランには並外れた忍耐が求められ、終盤の決定的な攻勢に至るまで、時間をかけて相手の体力を削っていった。

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アタランタの戦術

マウリツィオ・サッリは4-2-3-1を選択し、非保持時には深い位置で4-4-2に移行した。戦術上の最優先事項は守備の結束だ。エデルソンが守備陣の前に立つ主要な防波堤となり、絶えず圧力を受ける最終ラインを守った。中央を固めてアヤックスをクロスに追い込むというプランは、80分間にわたって完璧に機能した。その間、アタランタは9本のコーナーキックと7本のブロックされたシュートを記録した。攻撃ではジャンルカ・スカマッカのポストプレーとシャルル・デ・ケテラーレの創造性に頼ったが、枠内シュートが1本もなかったことが、ほぼ守備に専念したチームの姿を物語っている。

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ボールを奪い返すと、アタランタはすぐに縦へ運ぼうとした。ラウル・ベッラノーヴァとダヴィデ・ザッパコスタはサイドでパスの受け手となる役割を託されたが、アヤックスが高い位置を取ったため、しばしば自陣に押し込まれた。中盤の3人はアヤックスの攻撃を組み立てる選手たちを懸命にマークし、試合の大半でユリアン・ブラントの持ち味を封じた。しかし、ボールを長く保持する相手に対して低い守備ブロックで守り続けた身体的な負担は、最後の5分間での集中力の低下につながった。それまでの戦いを特徴づけていた戦術的規律は、アヤックスの終盤の選手交代がもたらした圧力に、ついに屈した。

戦術上の駆け引き

勝負の鍵を握ったのは、アタランタのサイドバックとセンターバックの間にあるハーフスペースだった。最初の1時間、サッリは選手間の距離を極めて狭く保ち、グルーフにもレオナルドにも前を向く余地を与えず、この攻防を制した。アヤックスはペナルティーエリアの外側でボールを回すU字型のパス回しを強いられ、守備の中央を一度も突破できなかった。この戦術的なこう着はサッリの組織力の証しであり、試合の大半でアヤックスの中盤が生み出すチャンスを効果的に封じた。

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しかし、アヤックスが緻密なパス回しから、より直接的でフィジカルを生かす攻撃へと転じると、アタランタにとって不利な状況が生まれた。トル・アロコダレの投入はアヤックスの攻撃の重心を変えた。それまで背後へ走り込む選手に対応していたアタランタのDFは、突如としてハイボールやフィジカルをぶつけ合う競り合いに臨まなければならなくなった。この選手の特性の変化が、最終的にイタリア勢の守りを崩した。「偽9番」の形を捨て、従来型のターゲットマンを起用したミシェルの判断は、低い守備ブロックの中で85分間走り続けたアタランタ最終ラインの身体的な疲労を突いた。

試合中の修正

異なる戦術的特性を持つ選手が必要だと感じたミシェルは、積極的に手を打った。62分には、動きの少なかったクラーセンとグルーフに代えてヴィクトル・ツィガンコフとアジズ・ウアザンを投入し、サイドに新たなスピードを加えた。その直後の66分には、決定的な一手としてマルコス・レオナルドに代えてトル・アロコダレを送り出す。これによりアヤックスは、パスでアタランタの守備を崩そうとするチームから、フィジカルで圧倒できるチームへと変わった。この修正でブラントはより深い位置に移り、広いスペースを使って試合を組み立てられるようになった。アタランタがアロコダレの空中戦での脅威に対応するため、さらに守備位置を下げたからだ。

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サッリはラザル・サマルジッチ、続いてニコラ・クルストヴィッチを投入し、少しでも陣地を押し戻そうとしたが、流れは変わらなかった。アヤックスの圧力は絶え間なく続く。87分、ユーリ・バースのお膳立てからアロコダレがついに均衡を破り、戦術的な賭けが実を結んだ。先制点を許したアタランタは守備陣形を崩して攻めざるを得なくなり、組織が乱れた結果、アディショナルタイムにアジズ・ウアザンに追加点を許した。アヤックスの一連の選手交代は段階的に圧力を強め、最後にアタランタの守備を決壊させた。

結論

最終的にこの試合を制したのは、ミシェルの優れた交代策と戦術的な柔軟性だった。サッリの守備プランは85分間、ほぼ完璧に機能したものの、アヤックスがよりフィジカルを生かした直接的な攻撃に切り替えた後の次善策を欠いた。最後の10分間に、アヤックスが忍耐強いビルドアップから強度の高い縦への攻撃へと移行したことで、アタランタは対応が後手に回った。終盤に攻撃の形を多様化させたアヤックスは、数字の上での優勢を決定力につなげ、2-0で勝利した。欧州のトップレベルのサッカーでは、攻撃の「方法」を変える力と同じくらい、攻撃の「狙い」を変える力も重要であることを示す結果となった。