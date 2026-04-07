アヤックス出身の選手が称賛される：「土曜日のアレーナでは、彼が最高のミッドフィールダーだった」

ヘンク・スパーンは、今でもラミズ・ゼルウキに魅了されている。『ヘット・パロール』紙のコラムニストである彼は、アムステルダム出身のゼルウキがアヤックスのユースチームでプレーする姿を何度も目にしてきたが、土曜日の夜にはFCトゥエンテの中盤を支配する彼の活躍を堪能した。

『スパーンが点をつける』では、ゼルウキに8点が与えられた。この元アヤックス選手は、来夏を楽しみにしている。「アルジェリアはワールドカップに出場する。そこでゼルウキは自身の評価を確固たるものにできるだろう。」

スパーンは彼の成長を喜んでいる。「アヤックスがあの痩せこけたジュニア選手をテストし、無償でトゥエンテへ放出したのは10年前のことだ。当時、彼はアヤックスのユースで6年間プレーしていた。」

「土曜日の夜、アリーナで彼は最高のミッドフィールダーだった。フェイエノールトで失敗したからといって、彼を批判することはできない。ちなみに、彼のミドルシュートは、最近加入したパエスにとっては十分に防げるものだった」とスパンは評している。

契約上、ゼルキは今シーズン終了後にフェイエノールトへ復帰することになっており、2027年半ばまで契約が残っている。しかし、彼は完全に売却される見通しだ。

ゼルーキは土曜日の夜、ヨハン・クライフ・アレーナで先制ゴールを決めた。FCトゥエンテは最終的にアヤックスに1-2で勝利した。

これにより、トゥンテはアヤックスを上回り、アヤックスは来シーズンのチャンピオンズリーグ出場がほぼ絶望的となった。