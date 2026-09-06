メンノ・ヘーレンによれば、ジョルディ・クライフがアヤックスで独断専行しているという話は事実無根だ。『Het Parool』が最近そう報じたが、同クラブの最高経営責任者はそのような噂をナンセンスだと一蹴している。

「私はそのような見方には同意できない」と、ヘーレンは『De Telegraaf』の詳細なインタビューで強調した。「むしろジョルディはチームプレーヤーだ。私自身、この数カ月ほぼ毎日、さまざまなことについて彼と話してきた」

ヘーレンによれば、クライフはアヤックスの他の取締役たちとも頻繁に協議しているという。「ジョルディは財務担当取締役のシャシ・バボエラム・パンダイとも多く話し合っている。そして、テクニカルマネジャーとして成長しているダニエル・デ・リデルとシーム・デ・ヨングもそこに関わらせている」

アヤックスの最高経営責任者はさらにこう続けた。「彼らはスカウティングチームやフットボール部門、さらにはクラブの運営面とも同じようにスムーズに連携している。ジョルディは監督や他のスタッフ、そしてフットボールコミッショナーとも多く意見を交わしている」

クライフはすでに必要な数の選手をアヤックスに迎え入れており、そのため一部ではスベン・ミスリンタートとの比較もなされている。元テクニカルディレクターは2023年、新戦力獲得に数百万単位の資金を投じたが、多くの場合アムステルダムでは結果を残せなかった。

「当時の批判や疑問は理解できるものだった」と、ヘーレンは当時の移籍方針が決して最適ではなかったことを認めている。「ミスリンタート時代は、外部も含めて広範に評価された。その結果、とりわけ組織内のフットボールの軸が整っていなかったことが明らかになった。そこには手が打たれた。また、移籍プロセス全体も見直され、改善された」

「ミスリンタート時代、私はコマーシャルディレクターとして別の責任を担っていたかもしれないが、自分にも責任があると感じていた。ただ、あの特定の時期や、去っていった他の個々の幹部や監督について、今なお長く立ち止まる意味はあまりない」と、ヘーレンは語った。