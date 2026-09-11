アヤックスはPSV戦での1-3の敗戦を受け、エールディビジでの雪辱を狙う。ミシェル監督はフォルトゥナ・シッタート戦に向けて、数か所でメンバーを入れ替えると『Voetbalzone』が予想している。リンブルフで行われる一戦は20時キックオフで、ESPN 1で生中継される。

シッタートではマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンがゴールマウスを守る。4バックの右端にはアントン・ガーイが入る。ティロ・ケーラーは、先週のルベン・ファン・ボンメルのチャージ後にリハビリを余儀なくされているアーロン・ボウマンに代わって先発する。ユリ・バースはフォルトゥナ戦でケーラーの守備の相棒を務める。カイオ・エンヒキが左サイドバックで先発する。

ソフィアン・アムラバトはPSV戦で途中出場からデビューし、今回は先発に名を連ねる見込みだ。デイヴィ・クラッセンとユリアン・ブラントが、ダニー・ブイス率いるチームとの一戦でアヤックスの中盤を構成する。つまり、ヨルティ・モキオはいったん控えに回ることになりそうだ。

スティーヴン・ベルフハイスは再び右ウイングとしてアピールの機会を与えられ、アブデラ・ウアザーネは左サイドで持ち味を発揮することが期待される。アムステルダムから乗り込むアウェーチームの1トップはトル・アロコダレだ。

アヤックスは長い時間にわたってPSV相手に善戦したものの、ホームで1-3の敗戦を喫した。一方のフォルトゥナは下位に沈むADOデン・ハーグを2-3で下し、エールディビジの上位グループに食い込んだ。

アヤックス予想スタメン：テア・シュテーゲン；ガーイ、ケーラー、バース、カイオ・エンヒキ；アムラバト、クラッセン、ブラント；ベルフハイス、アロコダレ、ウアザーネ。