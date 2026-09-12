アヤックスは、PSV戦での1-3の敗戦の雪辱を懸けて、フレンドンロテライ・エールディビジでの一戦に臨む。ミチェル監督はフォルトゥナ・シッタート戦に向けて数か所でメンバーを変更すると、Voetbalzoneが予想している。リンブルフで行われるこの試合は20時キックオフで、ESPN 1で生中継される。

マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンがシッタートでゴールマウスを守る。4バックの右サイドにはアントン・ガーイが入る。ティロ・ケーラーは、先週のルベン・ファン・ボメルのチャージを受けてリハビリを強いられているアーロン・ボウマンに代わって先発する。ユリ・バースはフォルトゥナ戦でケーラーとセンターバックを組む。カイオ・エンヒキは左サイドバックで先発する。

ソフィアン・アムラバトはPSV戦で途中出場からデビューを飾り、今回は先発に名を連ねる見込みだ。ダフィ・クラーセンとユリアン・ブラントが、ダニー・バイス率いるチームとの一戦でアヤックスの中盤を構成する。つまり、ジョルティ・モキオはひとまず一歩引くことになる。

スティーヴェン・ベルフハイスは再び右ウイングとして実力を示すチャンスを与えられ、アブデラ・ウアザネは左サイドでその技を披露することになりそうだ。アムステルダムから乗り込むアウェーチームの最前線には、トル・アロコダレが入る。

アヤックスは長い時間にわたってPSV相手に善戦したが、ホームで1-3の敗戦を喫した。一方のフォルトゥナは下位に沈むADOデン・ハーグを2-3で下し、エールディビジの上位グループに食い込んだ。

アヤックス予想スタメン：テア・シュテーゲン；ガーイ、ケーラー、バース、カイオ・エンヒキ；アムラバト、クラーセン、ブラント；ベルフハイス、アロコダレ、ウアザネ。