アヤックス予想スタメン：PSV戦の失態を受けて新たに3人が名を連ねる

アヤックスはPSV戦での1-3の敗戦を受け、エールディヴィジでの雪辱を狙う。ミチェル監督はフォルトゥナ・シッタート戦に向けて数か所でメンバーを入れ替える見通しだと、Voetbalzoneが予想している。リンブルフ州で行われるこの一戦は20:00キックオフで、ESPN 1でライブ中継される。

シッタートではマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンがゴールを守る。4バックの右端にはアントン・ガーイが入る。ティロ・ケーラーは、先週のルベン・ファン・ボメルのチャージによりリハビリを余儀なくされているアーロン・ボウマンに代わって先発する。フォルトゥナ戦ではユリ・バースがケーラーとセンターバックを組む。カイオ・エンヒキが左サイドバックで先発する。

ソフィアン・アムラバトはPSV戦で途中出場からデビューを飾ったが、今回はスタメンに名を連ねる見込みだ。デイヴィ・クラッセンとユリアン・ブラントが、ダニー・バイス率いるチームとの一戦でアヤックスの中盤を構成する。したがって、ヨルティ・モキオはひとまず一歩引く形となる。

スティーヴン・ベルフハイスは再び右ウイングとして自身を証明するチャンスを与えられ、アブデラ・ウアザーネは左サイドでその技を披露することになる。アムステルダムから乗り込むアウェーのアヤックスでは、トル・アロコダレが最前線を担う。

アヤックスは長い時間にわたってPSVに善戦したものの、ホームで1-3の敗戦を喫した。一方、フォルトゥナは下位に沈むADOデン・ハーグを2-3で下し、これによりエールディヴィジの上位グループに身を置いた。

アヤックス予想スタメン：テア・シュテーゲン；ガーイ、ケーラー、バース、カイオ・エンヒキ；アムラバト、クラッセン、ブラント；ベルフハイス、アロコダレ、ウアザーネ。