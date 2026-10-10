アヤックスは土曜日、ホームでNECを迎えてフレンドエンロテレイ・エールディビジを再開する。ミチェル監督は複数の負傷者を抱えており、布陣の変更を強いられる。ヨハン・クライフ・アレナで行われるこの一戦は21時キックオフで、ESPN 1で生中継される。

ミチェル監督は負傷のため、アントン・ガーイ、カイオ・エンリケ、デイリー・ブリント、ステフェン・ベルフハイス、カスパー・ドルベリを起用できない。スペイン人指揮官は会見の場で、シモン・アディングラとイヴ・ビスマが土曜日にデビューする可能性があると明かした。アーロン・ボウマンは負傷から回復し、再びプレー可能となっている。

NEC戦ではマルク・テア・シュテーゲンがゴールマウスを守る。ルーカス・ローザが右、オーウェン・ワインダルが左のサイドバックに入り、ティロ・ケーラーとヨウリ・バースがアムステルダム勢の守備陣中央を組む。

アヤックスの中盤にサプライズはない。このため、ヨルティ・モキオ、デイヴィ・クラッセン、ユリアン・ブラントがエールディビジ再開戦で先発する見込みだ。

ベルフハイス不在のため、前線右ではヴィクトル・ツィガンコフにチャンスが回ってくる。左にはオスカル・グルフが入り、ホームチームではトル・アロコダレが最前線のストライカーとして先発する。

アヤックスは上位陣に食らいつくためにも勝利が必要だ。さらに、木曜日に控えるカンファレンスリーグのハイドゥク・スプリト戦を見据えても、良い最終調整としたいところだ。

アヤックス予想スタメン：テア・シュテーゲン；ローザ、ケーラー、バース、ワインダル；モキオ、クラッセン、ブラント；ツィガンコフ、アロコダレ、グルフ。