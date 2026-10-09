アヤックスは土曜日、ホームでNECを迎えてフレンドンロテライ・エールディビジを再開する。ミチェル監督は負傷者を多数抱えており、メンバーのやりくりを強いられる。ヨハン・クライフ・アレナで行われる一戦は21時キックオフで、ESPN 1で生中継される。

ミチェルは負傷のため、アントン・ガーイェ、カイオ・エンヒキ、ダレイ・ブリント、ステフェン・ベルフハイス、カスパー・ドルベリを起用できない。スペイン人指揮官は会見の場で、シモン・アディングラとイヴ・ビスマが土曜日にデビュー可能だと明かした。アーロン・ボウマンは負傷から回復し、再び起用可能となっている。

NEC戦ではマルク・テア・シュテーゲンがゴールマウスを守る。ルーカス・ローザが右、オーウェン・ワインダルが左のサイドバックに入り、ティロ・ケーラーとユリ・バースがアムステルダム勢のディフェンス中央を組む。

アヤックスの中盤にサプライズはない。そのため、エールディビジ再開初戦ではヨルティ・モキオ、デイヴィ・クラーセン、ユリアン・ブラントが先発する見込みだ。

ベルフハイス不在により、前線右ではヴィクトル・ツィガンコフにチャンスが巡ってくる。オスカル・グルフが左からプレーし、ホームチームではトル・アロコダレが最前線のストライカーとして先発する。

アヤックスは上位陣に食らいつくためにも勝利が必要だ。さらに、木曜日に控えるカンファレンスリーグのハイドゥク・スプリト戦を見据え、良い前哨戦にしたいところでもある。

アヤックス予想スタメン：テア・シュテーゲン；ローザ、ケーラー、バース、ワインダル；モキオ、クラーセン、ブラント；ツィガンコフ、アロコダレ、グルフ。