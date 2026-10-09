アヤックスは土曜日、ホームでNECを迎えてフェレンデンローテライ・エールディヴィジを再開する。ミチェル監督は複数の負傷者を抱えており、布陣の変更を余儀なくされる。ヨハン・クライフ・アレナで行われるこの一戦は21時キックオフで、ESPN 1で生中継される。

ミチェル監督は負傷のため、アントン・ガーイェイ、カイオ・エンリケ、デイリー・ブリント、スティーヴン・ベルフハイス、カスパー・ドルベアを起用できない。スペイン人指揮官は記者会見の場で、シモン・アディングラとイヴ・ビスマが土曜日にデビューする可能性があると明かした。アーロン・ボウマンは負傷から回復し、再び出場可能となっている。

NEC戦ではマルク・テア・シュテーゲンがゴールを守る。ルーカス・ロサが右、オーウェン・ワインダルが左のサイドバックに入り、ティロ・ケーラーとヨウリ・バースがアムステルダム勢の守備の中央を形成する。

アヤックスの中盤にサプライズはない。そのため、エールディヴィジ再開戦ではジョルティ・モキオ、デイヴィ・クラッセン、ユリアン・ブラントが先発に名を連ねる。

ベルフハイス不在のため、右の前線ではヴィクトル・ツィガンコフにチャンスが巡ってくる。オスカル・グルフが左からプレーし、ホームチームではトル・アロコダレが最前線のストライカーとして先発する。

アヤックスは上位陣に食らいつくためにも勝利が必要だ。加えて、木曜日に控えるカンファレンスリーグのハイドゥク・スプリト戦に向けて、良い前哨戦にしたいところでもある。

アヤックス予想スタメン：テア・シュテーゲン；ロサ、ケーラー、バース、ワインダル；モキオ、クラッセン、ブラント；ツィガンコフ、アロコダレ、グルフ。