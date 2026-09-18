アヤックス予想スタメン：ミヘルは5-1で勝利したチームをそのまま維持しない

アヤックスは再びホームで戦い、今度の相手はエクセルシオールだ。ミチェル監督は、なじみのある顔ぶれをそろえた11人に戻すとみられる。アヤックス対エクセルシオールは土曜日20:00キックオフで、ESPN 2で生中継される。

スペイン人指揮官は週半ばのウィレムII戦（5-1）で、マールテン・パース、ルーカス・ロサ、オーウェン・ワインダル、カスパー・ドルベリを起用した。ただ、ミチェル監督は再び従来の布陣を優先するようだ。

マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンがゴールを守る。アントン・ガーイェイは右SBでルーカス・ロサに代わって先発する。ティロ・ケーラーとヨウリ・バースが、エクセルシオール戦のセンターバックを務める。カイオ・エンヒキが左でオーウェン・ワインダルに代わって入る。

ダヴィ・クラーセンとユリアン・ブラントは、アムステルダム勢の中盤でポジションを維持する。ソフィアン・アムラバトはアンカーとして復帰し、そのあおりでヨルティ・モキオが外れる。

ナイジェリア代表に招集されているトル・アロコダレが、最前線の軸として復帰する。スティーヴン・ベルフハイスは右サイドでプレーし、オスカル・グルークが再び左ウイングで信頼を得る。

アヤックス予想スタメン：テア・シュテーゲン；ガーイェイ、ケーラー、バース、エンヒキ；アムラバト、クラーセン、ブラント；ベルフハイス、トル、グルーク。