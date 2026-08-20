アヤックスは木曜日、カンファレンスリーグのプレーオフでFCシオンと対戦する。ミチェル監督は2か所で先発を変更すると、Voetbalzoneは予想している。スイスで行われる試合は20時15分キックオフで、ストリーミングプラットフォームKIJKでライブ視聴できる。

アヤックスではマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンがゴールを守る。アムステルダムのアウェーチームの最終ラインは、右からルーカス・ロサ、アーロン・ボウマン、ヨウリ・バース、オーウェン・ワインダルで構成される。

スイスでは、ヨウリ・レヘールがアヤックスの中盤でコントロール役を担う必要がある。デイヴィ・クラーセンも先発に入り、ユリアン・ブラントは攻撃面での推進力をもたらすべくアヤックスのスタメンに復帰する。

カスパー・ドルベリは現在もアヤックスの選手であり、シオン戦では最前線のストライカーを務める。スティーヴェン・ベルフハイス（右）とアブデラ・ウアザーネ（左）は、このデンマーク人FWに両ウイングからボールを供給する役割を担う。

したがって、アヤックスはまずアウェーゲームを戦い、第2戦は8月27日木曜日にアムステルダムで行われる。この2試合の勝者がカンファレンスリーグ本戦出場を決める。

アヤックス予想スタメン：テア・シュテーゲン；ロサ、ボウマン、バース、ワインダル；レヘール、クラーセン、ブラント；ベルフハイス、ドルベリ、ウアザーネ。