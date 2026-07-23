アヤックス予想スタメン：ミチェル、今夏加入の新戦力2人を先発起用へ

アヤックスはカンファレンスリーグ予選2回戦でFKヴォイヴォディナと対戦する。『Voetbalzone』は、ミチェル監督が最近加入した2選手を先発起用すると予想している。 Ziggo Sportはアヤックスの欧州アウェー戦をメインチャンネルで放送し、キックオフは20時00分となる。

マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンはまだ到着しておらず、そのためアムステルダムのクラブではマールテン・パエスがゴールを守る。ルーカス・ローザが右、加入したカイオ・エンヒキが左に入り、両サイドを担う。アーロン・ボウマンと復帰したデイリー・ブリントがセンターバックを務める。

中盤ではユリ・レーゲールがコントロール役を担う。そのほかのMFであるデイヴィ・クラーセンとオスカル・グルークには、アヤックスの前線とのつながりを作る役割が求められる。

カスパー・ドルベアは先日オリンピアコス戦で出場機会を得ており、ヴォイヴォディナ戦でも先発に名を連ねる。スティーヴェン・ベルフハイスは右サイドで先発し、ミカ・ゴッツが左サイドから脅威を生み出すことになる。

ヴォイヴォディナとの第2戦は7月30日木曜日に予定されている。その間にアヤックスはイングランドのバーンリーと親善試合を行う。セルビアのクラブに勝利した場合、3回戦予選ではシェルボーンFC（アイルランド）またはノーメ・カリュFC（エストニア）と対戦し、さらにプレーオフに進む可能性がある。

アヤックス予想スタメン: パエス；ローザ、ボウマン、ブリント、エンヒキ；レーゲール、クラーセン、グルーク；ベルフハイス、ドルベア、ゴッツ