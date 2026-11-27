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アヤックスは日曜午後のフェイエノールト戦に、大幅に顔ぶれを変えて臨む可能性が高い。ミチェル・サンチェス監督は、4-0で勝利したFCトゥーンとのカンファレンスリーグの試合から7人もの変更を加えるとみられ、特に守備陣と攻撃陣が入れ替わりそうだ。

ミチェル監督はデ・クラシケルを見据え、木曜夜の試合で複数の主力を休ませた。ADOデン・ハーグとのエールディヴィジの試合から9人を変更したものの、チームはスイス勢に難なく勝利した。

デ・カイプでは、ミチェル監督が再びおなじみの選手たちを起用するとみられる。ゴールマウスにはマルク・テア・シュテーゲンが入り、FCトゥーン戦に先発したDF4人のうち3人は先発の座を失いそうだ。

ティロ・ケーラー、ディース・ヤンセ、ダレイ・ブリントに代わり、ルーカス・ロサ、アーロン・バウマン、ヨウリ・バースが入る見込み。DFで唯一先発に残るとみられるオーウェン・ワインダルは、左サイドでアニス・ハジ・ムサとの興味深い対決を迎える。

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中盤での変更は1人だけになりそうだ。ソフィアン・アムラバトとユリアン・ブラントは先発を維持し、ラヤン・ブニダに代わってイヴ・ビスマが先発に復帰する見通しだ。

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ビスマは木曜夜の試合に出場する資格がなかったため、休養を取った状態でロッテルダムの一戦を迎える。マリ出身のビスマには、アムラバトとともにアヤックスの中盤に必要なバランスと経験をもたらす役割が求められる。一方、ブラントはより攻撃に専念できる。

アヤックスの前線は総入れ替えとなる可能性が高い。トル・アロコダレとオスカル・グローフが先発に戻るとみられるため、オリバー・エドヴァルセン、マルコス・レオナルド、アブデラ・ウアザンはいずれも先発の座を失う恐れがある。

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最も不透明なのは右サイドの人選だ。ブニダは木曜夜のFCトゥーン戦で好印象を残したが、ミチェル監督はより堅実な選択肢としてデイヴィ・クラーセンを優先しそうだ。

エールディヴィジ2位のアヤックスは、現在5位のフェイエノールトとの対戦に臨む。デ・カイプで行われるデ・クラシケルは、日曜午後2時30分にアラルト・リントハウト主審の笛で始まる。

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アヤックス予想スタメン：テア・シュテーゲン、ロサ、バウマン、バース、ワインダル、アムラバト、ビスマ、ブラント、クラーセン、トル、グローフ。