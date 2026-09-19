アヤックス予想スタメン：ミチェルは5-1で勝利したチームを継続起用しない

アヤックスは土曜日、再びホームで今度はエクセルシオールと対戦する。ミチェル監督は、見慣れた名前が並ぶ11人に戻すとみられる。アヤックス対エクセルシオールは土曜日20:00キックオフで、ESPN 2で生中継される。

スペイン人指揮官は週半ばのヴィレムII戦（5-1）で、マールテン・パエス、ルーカス・ローザ、オーウェン・ワインダル、カスパー・ドルベリを起用した。しかし今回は、再び従来の布陣を優先するとみられる。

マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンがゴールを守る。右SBではアントン・ガーイがルーカス・ローザに代わる。エクセルシオール戦のセンターバックはティロ・ケーラーとユーリ・バース。左ではカイオ・エンヒキがオーウェン・ワインダルに代わって入る。

デイヴィ・クラーセンとユリアン・ブラントは、アムステルダム勢の中盤でポジションを維持する。ソフィアン・アムラバトがアンカーとして復帰し、その影響でヨルシー・モキオが外れる。最近加入したイヴ・ビスマは、まだ出場資格がない。

ナイジェリア代表に招集されていたトル・アロコダレが、再び最前線に戻る。スティーヴン・ベルフハイスが右サイドに入り、左ウイングではオスカル・グローフが再び信頼を得る見込みだ。

アヤックス予想スタメン：テア・シュテーゲン；ガーイ、ケーラー、バース、エンヒキ；アムラバト、クラーセン、ブラント；ベルフハイス、トル、グローフ。