アヤックス予想スタメン：ミチェルは5－1で勝利したチームをそのまま維持しない

アヤックスは土曜日、再びホームで今度はエクセルシオールと対戦する。ミチェル監督は、見慣れた名前が並ぶ陣容に戻すとみられる。アヤックス対エクセルシオールは土曜日20:00キックオフで、ESPN 2で生中継される。

スペイン人指揮官は週半ばのウィレムII戦（5-1）で、マールテン・パエス、ルーカス・ローザ、オーウェン・ワインダル、カスパー・ドルベリを起用した。しかし、ミチェルは今回は再び従来の布陣を優先するようだ。

マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンがゴールマウスに立つ。アントン・ハーイェイが右サイドバックでルーカス・ローザに代わって先発する。ティロ・ケーラーとヨウリ・バースがエクセルシオール戦のセンターバックを務める。カイオ・エンヒキが左でオーウェン・ワインダルに代わって入る。

ダヴィ・クラーセンとユリアン・ブラントは、アムステルダム勢の中盤でその座を維持する。ソフィアン・アムラバトはアンカーとして復帰し、その影響でヨルティ・モキオが外れる。新戦力のイヴ・ビスマはまだ出場資格がない。

ナイジェリア代表に招集されているトル・アロコダレが、前線の軸として戻ってくる。スティーブン・ベルハイスが右でプレーし、オスカル・グルーフが再び左ウイングで信頼を託される。

アヤックス予想スタメン：テア・シュテーゲン；ハーイェイ、ケーラー、バース、エンヒキ；アムラバト、クラーセン、ブラント；ベルハイス、トル、グルーフ。