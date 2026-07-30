アヤックスは木曜夜、カンファレンスリーグ予選2回戦セカンドレグでFKヴォイヴォディナと対戦する。ミチェル監督は大きなサプライズを用意していないようだ。ヨハン・クライフ・アレナで行われる一戦は20時キックオフで、Ziggo Sportのメインチャンネルで生中継される。

アヤックスのゴールには今回もマールテン・パエスが入る。チームは先週、セルビアでの第1戦を1-4で制した。アムステルダム勢の最終ラインは右からルーカス・ローザ、アーロン・ボウマン、デイリー・ブリント、カイオ・エンヒキ。つまり、オーウェン・ワインダルはベンチスタートとなる。

アヤックスの中盤にも大きな驚きはない。ユリ・レーへールがゲームコントロールを担い、その前でダフィ・クラーセンとオスカル・グロウフが前線とのつなぎ役を務めることになる。

スティーブン・ベルフハイスが右、ミカ・ゴッツが左に入り、前線のサイドで脅威を生み出す役割を担う。ミチェル監督のシステムでは、カスパー・ドルベリが最前線に入る。新戦力のマルコス・レオナルドは、日曜のバーンリー戦で出場時間を得ており、途中出場のチャンスがありそうだ。

アヤックスがヴォイヴォディナにまさかの展開を許さなければ、予選3回戦ではおそらく8月6日と13日にシェルボーンFCとのホーム＆アウェー2連戦に臨むことになる。アイルランドのクラブは予選2回戦第1戦で、エストニアのノーメ・カリュFCに5-2で勝利した。

プレーオフが行われる可能性があるのは8月20日と27日。それもすべて突破すれば、リーグフェーズの組み合わせ抽選は8月28日に実施される。6チームと対戦する本大会は10月15日に始まる。

アヤックス予想スタメン：パエス；ローザ、ボウマン、ブリント、カイオ・エンヒキ；レーへール、クラーセン、グロウフ；ベルフハイス、ドルベリ、ゴッツ。