アヤックスは木曜夜、カンファレンスリーグ予選2回戦の第2戦でFKヴォイヴォディナと対戦する。ミチェル監督の陣容に大きなサプライズはなさそうだ。ヨハン・クライフ・アレナで行われるこの一戦は20時キックオフで、Ziggo Sportのメインチャンネルで生中継される。

アヤックスのGKは今回もマールテン・パエス。チームは先週、セルビアでの第1戦を1-4で制した。アムステルダム勢の最終ラインは右からルーカス・ロサ、アーロン・ボウマン、デイリー・ブリント、カイオ・エンヒキとなる。つまり、オーウェン・ワインダルはベンチスタートとなる。

アヤックスの中盤にも大きな驚きはない。ユリ・レーゲールが舵取り役を担い、その前でデイヴィ・クラーセンとオスカル・グルーフに前線とのつなぎ役が求められる。

右のスティーヴェン・ベルフハイス、左のミカ・ホッツには、前線のサイドで脅威を生み出す役割が託される。ミチェル監督のシステムでは、カスパー・ドルベリが最前線に入る。日曜のバーンリー戦で出場時間を得た新戦力マルコス・レオナルドは、途中出場の可能性がある。

アヤックスがヴォイヴォディナにまさかの展開を許さなければ、予選3回戦では8月6日と13日にシェルボーンFCとのホーム＆アウェーになる見込みだ。アイルランドの同クラブは予選2回戦の第1戦で、エストニアのノーメ・カリュFCに5-2で勝利した。

プレーオフが行われる可能性があるのは8月20日と27日。アヤックスがそこも突破すれば、リーグフェーズの組み合わせ抽選は8月28日に行われる。6チームと対戦する本大会は10月15日に開幕する。

アヤックス予想スタメン：パエス；ロサ、ボウマン、ブリント、カイオ・エンヒキ；レーゲール、クラーセン、グルーフ；ベルフハイス、ドルベリ、ホッツ。