アヤックス予想スタメン：ミチェルが2人を変更へ

アヤックスは木曜日、カンファレンスリーグ・プレーオフでFCシオンと対戦する。『Voetbalzone』によれば、ミチェル監督は先発メンバーを2か所変更する見込みだ。スイスで行われる試合は20時15分キックオフで、ストリーミングプラットフォーム『KIJK』でライブ視聴できる。

アヤックスのゴールマウスを守るのはマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン。アムステルダムから乗り込むアウェーチームの最終ラインは、右からルーカス・ローザ、アーロン・バウマン、ユリ・バース、オーウェン・ワインダルで構成される。

スイスではユリ・レヘールがアヤックスの中盤でバランスを取る役割を担う。デイヴィ・クラーセンも先発に名を連ね、ユリアン・ブラントがアヤックスの先発に復帰して攻撃面での推進力をもたらす。

カスパー・ドルベアは現在もアヤックスの選手であり、シオン戦では最前線のストライカーを務める。スティーブン・ベルフハイスが右、アブデラ・ウアザーヌが左に入り、両翼からこのデンマーク人FWにボールを供給することが求められる。

アヤックスはまずアウェーで戦い、第2戦は8月27日木曜日にアムステルダムで行われる。この2試合の勝者がカンファレンスリーグ本大会出場を決める。

アヤックス予想スタメン：テア・シュテーゲン；ローザ、バウマン、バース、ワインダル；レヘール、クラーセン、ブラント；ベルフハイス、ドルベア、ウアザーヌ。