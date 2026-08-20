あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

Goal.com
ライブ
imago-sport-1081159878.jpgANP
Rian Rosendaal

翻訳者：

アヤックス予想スタメン：ミチェルが2人を変更へ

シオン 対 アヤックス
シオン
アヤックス
ヨーロッパカンファレンス・リーグ

アヤックスは木曜日、カンファレンスリーグ・プレーオフでFCシオンと対戦する。『Voetbalzone』によれば、ミチェル監督は先発メンバーを2か所変更する見込みだ。スイスで行われる試合は20時15分キックオフで、ストリーミングプラットフォーム『KIJK』でライブ視聴できる。

アヤックスのゴールマウスを守るのはマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン。アムステルダムから乗り込むアウェーチームの最終ラインは、右からルーカス・ローザ、アーロン・バウマン、ユリ・バース、オーウェン・ワインダルで構成される。

スイスではユリ・レヘールがアヤックスの中盤でバランスを取る役割を担う。デイヴィ・クラーセンも先発に名を連ね、ユリアン・ブラントがアヤックスの先発に復帰して攻撃面での推進力をもたらす。

カスパー・ドルベアは現在もアヤックスの選手であり、シオン戦では最前線のストライカーを務める。スティーブン・ベルフハイスが右、アブデラ・ウアザーヌが左に入り、両翼からこのデンマーク人FWにボールを供給することが求められる。

アヤックスはまずアウェーで戦い、第2戦は8月27日木曜日にアムステルダムで行われる。この2試合の勝者がカンファレンスリーグ本大会出場を決める。

ヨーロッパカンファレンス・リーグ
シオン crest
シオン
SIO
アヤックス crest
アヤックス
AJX

アヤックス予想スタメン：テア・シュテーゲン；ローザ、バウマン、バース、ワインダル；レヘール、クラーセン、ブラント；ベルフハイス、ドルベア、ウアザーヌ。

広告

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー