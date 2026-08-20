アヤックスは木曜日、カンファレンスリーグ予選プレーオフでFCシオンと対戦する。『Voetbalzone』の予想によると、ミチェル監督は2か所を変更する見込みだ。スイスで行われる一戦は20時15分キックオフで、ストリーミング配信サービス『KIJK』でライブ視聴できる。

アヤックスのゴールマウスを守るのはマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン。アムステルダムから乗り込むチームの最終ラインは、右からルーカス・ローザ、アーロン・ボウマン、ユリ・バース、オーウェン・ワインダルで構成される。

ユリ・レヘールは、スイスでアヤックスの中盤にコントロールをもたらす役割を担う。デイヴィ・クラーセンも先発し、ユリアン・ブラントは攻撃面での推進力をもたらすべく、アヤックスの先発メンバーに復帰する。

カスパー・ドルベリは今なおアヤックスの選手であり、シオン戦では最前線のストライカーを務める。スティーヴン・ベルフハイス（右）とアブデラ・ウアザン（左）は、両サイドからこのデンマーク人FWにボールを供給することが求められる。

つまりアヤックスはまずアウェーで戦い、第2戦は8月27日木曜日にアムステルダムで行われる。このホーム＆アウェー2試合の勝者が、カンファレンスリーグ本大会出場を決める。

アヤックス予想スタメン：テア・シュテーゲン；ローザ、ボウマン、バース、ワインダル；レヘール、クラーセン、ブラント；ベルフハイス、ドルベリ、ウアザン。