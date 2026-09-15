アヤックス予想スタメン：ミチェルが各ラインでチームを変更へ

アヤックスは火曜日、昇格組のウィレムIIをホームに迎える。ミチェル監督は全ラインでメンバーを変更するとVoetbalzoneが予想している。ヨハン・クライフ・アレーナでの一戦は20時キックオフで、ESPN 2で生中継される。

右サイドバックでは、アントン・ガーイェイではなくルーカス・ローザが優先される見込みだ。ティロ・ケーラーはフォルトゥナ・シッタート戦で力強い先発デビューを飾っており、今回もセンターバックでユリ・バースとコンビを組むとみられる。カイオ・エンリケは左サイドバックの位置を維持する。

ソフィアン・アムラバトとユリアン・ブラントは、今回もアヤックスの中盤で先発する見通し。アムステルダムのクラブを率いるスペイン人指揮官は、今回はダフィ・クラッセンを起用するとみられ、その結果、ヨルティ・モキオはベンチスタートとなりそうだ。

前線ではスティーヴェン・ベルハイスが右からチャンスを演出し、アブデラ・ウアザンが左からプレーする見込み。ティルブルフから乗り込む相手を迎える一戦で、トル・アロコダレがアヤックスの前線の基準点となる。

アヤックスはフォルトゥナを1-5で圧倒しており、ウィレムIIとの一戦にも自信を持って臨む。ティルブルフのクラブも、同じく首位に立つAZとのアウェーゲームで1-1の引き分けに持ち込み、価値ある勝ち点1を手にしている。

アヤックス予想スタメン：テア・シュテーゲン；ローザ、ケーラー、バース、エンリケ；アムラバト、クラッセン、ブラント；ベルハイス、トル、ウアザン。