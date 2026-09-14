アヤックス予想スタメン：ミチェルが全ラインでチームを変更へ

アヤックスは火曜日、昇格組のヴィレムIIをホームに迎える。ミシェル監督は全てのラインで先発を入れ替える見込みだと、Voetbalzoneが予想している。ヨハン・クライフ・アレナでの一戦は20時キックオフで、ESPN 2で生中継される。

右サイドバックではアントン・ガーイェイではなくルーカス・ローザが優先される見通しだ。ティロ・ケーラーはフォルトゥナ・シッタート戦で力強い先発デビューを飾っており、今回もセンターバックでユリ・バースとコンビを組む。カイオ・エンリケは最終ラインの左で引き続き先発の座を守る。

ソフィアン・アムラバトとユリアン・ブラントは今回もアヤックスの中盤で先発する。アムステルダムのクラブを率いるスペイン人指揮官は、今回はダフィ・クラッセンを起用する見込みで、これによりジョルシー・モキオはベンチスタートとなる。

前線ではスティーヴン・ベルフハイスが右からチャンスメークを担い、アブデラ・ウアザンが左サイドでプレーする。ティルブルフから乗り込む相手との一戦で、アヤックスの前線の起点を務めるのはトル・アロコダレだ。

アヤックスはフォルトゥナを1-5で圧倒しており、ヴィレムII戦にも自信を持って臨む。ティルブルフ勢は同じく首位に立つAZとのアウェーゲームで、見事に勝ち点1を手にした（1-1）。

アヤックス予想スタメン：テア・シュテーゲン；ローザ、ケーラー、バース、エンリケ；アムラバト、クラッセン、ブラント；ベルフハイス、トル、ウアザン。