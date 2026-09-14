アヤックス予想スタメン：ミチェルが全てのラインでチームを変更へ

アヤックスは火曜日、昇格組のヴィレムIIをホームに迎える。ミチェル監督は各ラインで先発を変更すると、Voetbalzoneが予想している。ヨハン・クライフ・アレナで行われる一戦は20時キックオフで、ESPN 2で生中継される。

右サイドバックでは、アントン・ガーイェイではなくルーカス・ローザが優先される見込みだ。ティロ・ケーラーはフォルトゥナ・シッタート戦で力強い先発デビューを飾っており、今回もセンターバックでユリ・バースとコンビを組む。カイオ・エンリケは最終ラインの左で引き続き先発の座を守る。

ソフィアン・アムラバトとユリアン・ブラントは、今回もアヤックスの中盤で先発する。アムステルダムのクラブを率いるスペイン人指揮官は、今回はダフィ・クラーセンを起用する選択をしており、その結果ジョルシー・モキオはベンチスタートとなる。

前線ではスティーヴェン・ベルフハイスが右からチャンスメーカーを務め、左ではアブデラ・ウアザーネがプレーする。トル・アロコダレは、ティルブルフから乗り込む敵に対するアヤックスのターゲットマンとなる。

アヤックスはフォルトゥナを1-5で破っており、そのためヴィレムIIとの一戦にも自信を持って臨む。ティルブルフのクラブは、同じく首位に立つAZとのアウェー戦で1-1の価値ある引き分けを手にした。

アヤックス予想スタメン：テル・シュテーゲン；ローザ、ケーラー、バース、エンリケ；アムラバト、クラーセン、ブラント；ベルフハイス、トル、ウアザーネ。