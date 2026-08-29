アヤックス予想スタメン：ミチェルがチームを2か所変更へ

アヤックスは日曜、フレンドンロテライ・エールディビジ再開戦でテルスターとアウェーで対戦する。ミチェル監督は数カ所でメンバーを変更すると、Voetbalzoneが予想している。フェルセン＝ザイトで行われるこの一戦は16時45分キックオフで、ESPN 2で生中継される。

アヤックスのゴールマウスを守るのはマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン。右サイドバックではルーカス・ローザに代わってアントン・ガーイが起用される見込みだ。アウェーのアヤックスでは、アーロン・ボウマンとユリ・バースがセンターバックを組み、左サイドバックにはカイオ・エンリケが入る。

ユリ・レーへールはFCシオン戦で早々に負傷交代しており、テルスター戦ではジョルティ・モキオがその代役を務める見通し。ダフィ・クラッセンとユリアン・ブラントが、日曜のアヤックスの中盤を完成させる。

トル・アロコダレはFCシオン戦で2得点を挙げており、そのためマルコス・レオナルドはベンチスタートとなりそうだ。スティーブン・ベルフハイス（右）とアブデラ・ウアザンヌ（左）が、両ウイングからの供給役を担う。

アヤックスは先週、欧州レベルの試合があったためプレーしていない。一方のテルスターは2週間前、スパルタ・ロッテルダムに1-3で敗れた。

アヤックス予想スタメン：テア・シュテーゲン；ガーイ、ボウマン、バース、エンリケ；モキオ、クラッセン、ブラント；ベルフハイス、アロコダレ、ウアザンヌ。