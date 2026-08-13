アヤックス予想スタメン：ミチェルがスティーブン・ベルフハイスの後任を指名

アヤックスは木曜夜、アイルランドでFCシェルボーンと対戦する。アムステルダム勢はカンファレンスリーグのプレーオフ進出を目指しており、3-1のリードを守る。

第2予選ラウンドでFKボイボディナを比較的容易に退けた後、先週木曜にはヨハン・クライフ・アレナでもシェルボーンを難なく下した。

アヤックスは多くの決定機を逃し、終盤には1点を返されたことで、シェルボーンはプレーオフ進出へのわずかな望みをつないでいる。

そのためには、アイルランド勢はマルク・テル・シュテーゲンから少なくとも2点を奪わなければならない。ドイツ人GKは先週末のPECズヴォレ戦でゴールマウスに立ち（0-2で勝利）、好印象を残した。

その前には、カイオ・エンヒキに代わって入るオーウェン・ワインダル、ユリ・バースより優先されるデイリー・ブリント、アーロン・ボウマン、そしてルーカス・ロサが並び、アヤックスの守備陣を構成する見込みだ。

中盤では、ミチェルがユリ・レーへール、デイヴィ・クラッセン、オスカル・グルークを選ぶことになりそうだ。この3人はここまで、カンファレンスリーグの全試合で共にプレーしている。

前線では、アヤックスのスペイン人指揮官が選択を迫られる。スティーブン・ベルフハイスが私的な事情によりダブリンに帯同していないためだ。また、PECズヴォレ戦で万全ではないとされてベンチスタートだったミカ・ゴッツも、おそらく休養が与えられる。

そのため、ミチェルはPECズヴォレ戦と同様に、左ウイングにアブデラ・ウアザンを先発させる見込みだ。右ではマヘル・カリーソを起用し、そしてセンターフォワードには、ここまでのすべての試合と同じくカスパー・ドルベリが先発する。

アヤックス予想スタメン：テル・シュテーゲン；ワインダル、ブリント、ボウマン、ロサ；レーへール、クラッセン、グルーク；ウアザン、ドルベリ、カリーソ