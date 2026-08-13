アヤックス予想スタメン：ミチェルがスティーブン・ベルフハイスの代役を指名</final>

アヤックスは木曜夜、アイルランドでFCシェルボーンと対戦する。アムステルダムのクラブはカンファレンスリーグのプレーオフ進出を目指しており、3-1のリードを守る。

第2予選ラウンドでFKボイボディナを比較的楽に退けた後、先週木曜にはヨハン・クライフ・アレナでもシェルボーンを難なく下した。

アヤックスは多くの決定機を逃し、終盤には1点を返されたことで、シェルボーンはプレーオフ進出へなおわずかな望みをつないでいる。

そのためには、アイルランド勢はマルク・テア・シュテーゲンから少なくとも2点を奪わなければならない。ドイツ人GKは先週末のPECズウォレ戦でゴールを守り（0-2で勝利）、好印象を残した。

その前には、カイオ・エンリケに代わって入るオーウェン・ワインダル、ユリ・バースより優先されるデイリー・ブリント、アーロン・ボウマン、そしてルーカス・ロサが並ぶ見込みだ。

中盤では、ミチェルがユリ・レーへール、デイビー・クラッセン、オスカル・グルーフを起用するとみられる。この3人はここまでのカンファレンスリーグ全試合でともにプレーしている。

前線では、アヤックスのスペイン人指揮官が選択を迫られることになる。スティーブン・ベルフハイスが私的事情によりダブリンに帯同していないためだ。また、PECズウォレ戦で万全ではないとされてベンチスタートだったミカ・ホーツにも、休養が与えられる可能性が高い。

そのためミチェルは、PECズウォレ戦と同じくアブデラ・ワザンを左ウイングで先発させる見込みだ。右にはマヘル・カリーソ、そしてセンターフォワードには、ここまで全試合と同様にカスパー・ドルベリが入る。

アヤックス予想スタメン：テア・シュテーゲン；ワインダル、ブリント、ボウマン、ロサ；レーへール、クラッセン、グルーフ；ワザン、ドルベリ、カリーソ