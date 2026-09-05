アヤックス予想スタメン：アムラバトはPSV戦でいきなり先発か？

アヤックスは土曜日、フレンドロッテライ・エールディビジー最初のビッグマッチでPSVと対戦する。『Voetbalzone』の予想によると、ミチェル監督は大きなサプライズを用意していないようだ。アヤックス対PSVは20時キックオフで、ESPN 1で生中継される。

ヨハン・クライフ・アレナでは、マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンがゴールを守る。右サイドバックには今回ルーカス・ロサが優先され、カイオ・エンヒキが左サイドに入る。アーロン・ボウマンとヨウリ・バースが再びアムステルダム勢の守備の中央を形成する。そのため、今週加入したティロ・ケーラーはベンチスタートとなる。

アムラバトがいきなり先発

先週お披露目されたソフィアン・アムラバトは、PSV戦で先発するとみられている。ここ数週間はヨルティ・モキオがアヤックスの中盤にコントロールとバランスをもたらしていたが、今回は一歩引くことになる。ダフィ・クラッセンは経験と運動量を、ユリアン・ブラントは前線に向けた創造性をもたらす。

ミチェルは前線でもおなじみの顔触れを維持し、スティーブン・ベルフハイスが右サイドからプレーする。アブデラ・ウアザンが左に入り、身長1メートル97のトル・アロコダレがPSV戦で最前線のストライカー兼起点役を務める。

スペイン人指揮官は前線にオスカル・グルフと、前節テルスター戦を欠場していたビクトル・ツィガンコフも控えている。ラヤネ・ブニダとシモン・アドリンガは負傷のため起用できない。

アヤックスはテルスターに0-4で勝利し、自信を深めた。これによりアムステルダム勢は4位につけており、FCユトレヒトを粉砕して1-6で勝利した2位PSVとは勝ち点3差となっている。

アヤックス予想スタメン（4-3-3）：テア・シュテーゲン；ロサ、ボウマン、バース、カイオ・エンヒキ；アムラバト、クラッセン、ブラント；ベルフハイス、トル、ウアザン。