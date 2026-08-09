デイビー・クラーセンは、今季最初のエールディビジの試合を複雑な思いで振り返っている。敵地でのPECズヴォレ戦でアヤックスは大いに苦しんだが、終盤のヨルティ・モキオとユリアン・ブラントのゴールによって、最終的に0-2で勝利した。

「今日は、自分たちがなりたいレベルの出来ではなかった」と、アヤックスの主将はESPNのクリスティアン・ウィラールトとの取材で現実的に切り出した。「僕たちのプレーには意外性が足りなかった。今日も、先週と同じように、それでも何とか切り抜けられた。でも、自分たちが望んでいたような内容ではなかった」

そのためクラーセンも、シェレル・フロラヌスのレッドカードがアヤックスの選手たちを苦しい局面から救ったと認めている。「今日の内容は、これまでに戦った多くの試合と比べても、間違いなくかなり劣っていた」

またクラーセンは、PECズヴォレをFKヴォイヴォディナやシェルボーンFCよりもかなり高く評価している。アヤックスはこの2チームとカンファレンスリーグ予選で対戦していた。「ヴォイヴォディナやシェルボーンと比べれば、PECズヴォレの方が普通にずっと上だ」と、セルビアとアイルランドの相手に対して辛辣な評価を下した。

来週木曜日、アヤックスはリターンレグでシェルボーンを最終的に振り切らなければならないが、この発言を踏まえると、クラーセンはそこでそれほど大きな問題は予想していないようだ。アムステルダムのクラブは3-1のリードを守ることになる。

先週木曜日のシェルボーンとの第1戦では、ミシェル率いるチームは次々にチャンスを作り出していたが、日曜のPEC戦ではそうはいかなかった。クラーセンによれば、ミカ・ゴッツの離脱はそこに間違いなく影響しているという。「ピッチ上で背後への脅威が欠けていた。それはハーフタイムにも話したことで、走り込みによって相手の最終ラインにもっと圧力をかけなければいけなかった。後半はそれをよりうまくできた」