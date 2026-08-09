ダフィ・クラーセンは、今季最初のエールディビジの一戦を複雑な思いで振り返った。敵地でのPECズヴォレ戦でアヤックスは大いに苦しんだが、終盤のヨルティ・モキオとユリアン・ブラントのゴールにより、それでも0-2で勝利した。

「今日は自分たちがなりたいレベルの出来ではなかった」と、アヤックスの主将はESPNのクリスティアン・ウィラールトに対して現実的に切り出した。「僕たちのプレーには意外性が少なすぎた。今日も、先週と同じように、それで何とかなった。でも、自分たちが望んでいたような内容ではなかった」

そのためクラーセンも、シェレル・フロラヌスのレッドカードがアヤックスの選手たちを苦しい時間帯から救ったと認めている。「今日の内容は、これまで戦ってきた多くの試合と比べても、間違いなくかなり劣っていた」

またクラーセンは、PECズヴォレをFKヴォイヴォディナやシェルボーンFCよりもかなり高く評価している。アヤックスはカンファレンスリーグ予選でその2チームと対戦していた。「ヴォイヴォディナやシェルボーンと比べるなら、PECズヴォレの方が単純にずっと上だ」と、セルビアとアイルランドの相手に対して辛辣な評価を下した。

来週木曜日、アヤックスはセカンドレグでシェルボーンを最終的に退ける必要があるが、こうした発言を見る限り、クラーセンはそこまで大きな問題は想定していないようだ。アムステルダムのクラブは3-1のリードを守る。

先週木曜日のシェルボーンとの第1戦では、ミチェルのチームは次々にチャンスを作り出していたが、日曜日のPEC戦では事情が大きく異なった。クラーセンによれば、ミカ・ゴッツの離脱がそこに確実に影響していたという。「ピッチ上で背後への動きが足りなかった。ハーフタイムにもそのことを話したし、ランニングによって相手の最終ラインにもっと圧力をかけなければいけないと確認した。後半はそれをよりうまくできた」