アヤックス主将ダヴィ・クラッセンが不満を爆発させ、アレックス・クロースを厳しく批判した。

アヤックスはFCユトレヒトに1-2で敗れ、エールディヴィジ5位に転落した。試合後、キャプテンのダヴィ・クラッセンは「この結果にチーム内は不満が募っている」と語った。

「1、2回結果が出ないことはある。だが毎週のように続くなら何かがおかしい。十分ではない、それだけだ。最も痛ましいのは、サポーターの諦めた姿だ」とクラッセンは『デ・テレグラーフ』紙に語った。

「前半は悪くなかったと言うなら、それだけで十分だ。『それほど悪くなかった』というレベルが基準なら、それが今シーズンのすべてを物語っている。基準を再び引き上げなければならない。『時折良いプレーをした』ではアヤックスらしくない」と主将は語った。

33節を終えた今、監督交代がプラスにならなかったと彼は結論付ける。「人間的に見ても監督解任は愉快ではない。私は彼らとよく働き、仲も良かった。チームも責任を感じている。だが問題があるのは監督だけではないことも分かった」

このMFは責任をマリイン・ビューカーと特にアレックス・クロースに厳しく問う。「ロケット科学でなくても、チーム編成がおかしいことはわかる。バランスが取れていない。前から気づいていたが、今はどうにもできない。選手を手放せるのは移籍期間だけだ」

「あらゆるものが足りない」とフラストレーションを募らせるクラッセンは続ける。「質だけの問題と言うなら、選手層が貧弱だと言っているように聞こえるが、そうではない。これまでもずっと優れたチームを経験してきた。ここ数年の運営方針のせいで、我々はこのような状況に陥ってしまったのだ」

「選手としてアヤックスで過ごした中で、今季は最もつらい」と痛切に語った。 「ここ数年、基準がただひたすらに低くなってしまった。それは私たちが知るアヤックスではない。そこを本当にまた引き上げなければならない。私は失望している。だが、嫌々ながらクラブに行くわけではない。諦めてしまうこともできるが、私たちはただ毎日、より良くなろうと努力しなければならないからだ。」

新テクニカルディレクターに就任したジョルディ・クライフとも意見を交わし、「クラブを再浮上させたいという思いは一致している」と語る。その上で「まずはSCヘーレンフェーンに勝ち、ヨーロッパの大会に出場できる順位を確保することが最優先だ」と強調した。