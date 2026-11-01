アヤックスファン、AZ戦後にある人物を「4点」と評価「もう彼にはうんざりだ！」

アヤックスのファンはAZ戦後、オスカー・グルークに厳しい目を向けた。イスラエル人のグルークは負傷したユリアン・ブラントに代わって試合開始から40分後に出場したが、印象を残せなかった。

グルークは今季、フリーデンロテライ・エールディヴィジでここまで11試合に出場し、1ゴール4アシストを記録している。しかし、AZ戦ではシュートの精度を欠いた。

試合終盤、アヤックスがやや多くのスペースを得ると、グルークには勝負を決めるチャンスが訪れた。特に85分のシュートがブロックされた場面では、パスを受けたかったチームメイトのスティーブン・ベルフハイスが苛立ちを見せた。

アヤックスのファンもこの場面に不満を示した。アヤックスファンのラリーはXに「グルークは本当に、アヤックスのユニフォームを着た選手の中で、これほど自己中心的なやつがいたか？ こんなのあり得ないだろ？ ベルフハイスにパスしていれば2-0だったのに」と投稿した。

インドシートは「グルークはね、もう本当に駄目だ……目の横に遮眼革をつけた、なんて自己中心的なリコリス棒なんだ……」と書き込んだ。ロブもグルークには「もう完全にうんざり」だという。

Ajax Showtimeでは、ユーザーがアヤックスの選手を採点できる。AZ戦後、最も高い点数を得たのはマルク・テア・シュテーゲンだった。GKの評価は7.5点で、ソフィアン・アムラバトの7.3点、ルーカス・ローザの7.2点をわずかに上回った。

最低点はグルークだった。Ajax ShowtimeのユーザーはAZ戦のプレーに4点をつけた。