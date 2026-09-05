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Goal.com
ライブ
ajapsvESPN
Siep Engelen

翻訳者：

アヤックスファン、自軍選手にうんざり　アヤックス対PSVでの「恥ずべき行為」に「今すぐ代えろ！」

アヤックス 対 PSVアイントホーフェン
アヤックス
PSVアイントホーフェン
エールディビジ
オスカー・グロッホ

アヤックス対PSVは前半、見応え十分の互角の展開となっているが、アムステルダムのファンはまったく満足していない。とりわけオスカル・グルークが、アヤックスファンに大きないら立ちを与えている。

このイスラエル人選手は、この大一番でも再び左ウイングで先発起用されたが、ここまでは精彩を欠く印象だ。シュートはブロックされ、守備面でもグルークは甘さを見せている。

フラストレーションが頂点に達したのは27分、グルークが自身のマッチアップ相手であるセルジーニョ・デストをそのまま行かせる判断をした場面だった。その結果、フース・ティルが決定機を迎えたが、最終的にシュートはゴールの上へ外れた。

「今のグルークは、実質的にもう諦めていて、チームメートに向かって『もう追いつけない。あとは君たちで何とかしてくれ』とジェスチャーしているようなものだ」と、ESPNの解説者フィンセント・スヒルトカンプも見ている。「グルークには、デストに一晩中ついていけるだけの肺もないんだ」

グルークがコンディション面で明らかについていけていないことなど、アヤックスファンにとってはどうでもいいことだ。「今すぐグルークを交代させろ」という反応が相次いでいる。「本当に恥ずかしい」との声もある。「グルークは、私がアヤックスで見てきた中でも最悪の選手の一人だ」

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ここ数週間で非常に優れた印象を残してきた17歳の才能、アブデラ・ウアザンを求める声も一斉に上がっている。「なぜウアザンを使わないんだ？ 彼はグルークの5倍は選手だろう」と、ある人物は書いている。「グルークはさっさとシャワーを浴びて、ウアザンを入れろ」と、別の人物は述べている。

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