共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

第202回クラシケルまであと一夜。フェイエノールトとアヤックスの選手たちは土曜日、恒例となっている試合前日の練習でファンから大きな声援を受けた。

日曜日にクラシケルが開催されるロッテルダムでは、数千人のファンがファルケノールトに集まった。歌声と燃える発炎筒に包まれる中、ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督率いる不調のチームに熱い声援が送られた。練習の終盤にはファンとトップチームの選手たちが歩み寄る場面もあった。

フェイエノールトにとって、今年のクラシケルは単なる宿敵との一戦ではない。最後に勝利したのは10月17日。その後の3試合は引き分け、直近の4試合はいずれも敗れている。

現在、アヤックスとの勝ち点差は3。宿敵に敗れれば、シーズンの終わりにその結果が致命傷となる可能性がある。一方、勝てば順位表でアムステルダムのチームに並び、好感触を取り戻せる。

広告 広告

一方、デ・トゥークムストでも熱心なファンの声が響いた。ミチェル・サンチェス監督率いるチームが軽めの練習を行う間、ファンは背後のボビー・ハールムス・スタンドで跳びはねていた。

Related Topics

チームの雰囲気が非常に良いことも見て取れた。トル・アロコダレが監督を力強く抱きしめると、スペイン人指揮官は満面の笑みでその瞬間を楽しんだ。

しかし、戦争に言及した横断幕はこの日の最悪の場面だった。幕には「血の日曜日」という文字が記され、その上にはロッテルダムの街並みと数機の爆撃機が描かれていた。1940年5月14日のロッテルダム爆撃を指したものだ。

広告

アヤックスは直近8試合で実に7勝を挙げている。週半ばにはFCトゥーンを相手に圧勝。ラヤン・ブニダと元フェイエノールトのスティーブン・ベルハイスによるスーパーゴールもあり、4-0で勝利した。

フェイエノールトの予想先発メンバーは こちら 。アヤックスの予想先発メンバーは こちら で確認できる。