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第202回クラシケルまであと一晩。試合前日の土曜日、フェイエノールトとアヤックスの選手たちは、恒例となっているサポーターの大声援を受けた。

日曜日にクラシケルが行われるロッテルダムでは、ファルケノールトに数千人のサポーターが集まった。歌声と燃える発炎筒で、調子の上がらないジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督のチームを力強く後押しした。練習の終盤には、サポーターとトップチームの選手たちが近くで交流する場面もあった。

フェイエノールトにとって、特に今年のクラシケルは単なる伝統の一戦ではない。最後に勝利したのは10月17日。その後の3試合は引き分け、直近の4試合はいずれも敗れている。

現在、アヤックスとの勝ち点差は3。宿敵に敗れれば、最終的に致命的な結果となる可能性がある。一方、勝てば順位表で首都のクラブに勝ち点で並び、好感触を取り戻せる。

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デ・トゥークムストでも熱心なサポーターの声がよく響いていた。ミチェル・サンチェス監督率いるチームが軽めの練習をこなす間、サポーターはボビー・ハールムス・スタンドで跳びはねていた。

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チームの雰囲気が非常に良いこともうかがえる。トル・アロコダレが監督を強く抱き寄せ、スペイン人指揮官が満面の笑みを浮かべる場面もあった。

しかし、戦争に言及した横断幕は、この日の最低の出来事だった。横断幕には「bloody Sunday」の文字があり、その上にはロッテルダムの街並みと数機の爆撃機が描かれていた。1940年5月14日のロッテルダム爆撃を示唆するものだ。 その後、フェイエノールトのサポーターも不適切な行動を取っていたことが明らかになった。

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アヤックスは直近8試合で7勝を挙げている。週半ばにはFCトゥーンを圧倒し、ラヤン・ブニダと元フェイエノールトのスティーブン・ベルフハイスによるスーパーゴールなどで4-0と勝利した。

フェイエノールトの予想先発メンバーは こちら 。アヤックスの予想先発メンバーは こちら で確認できる。