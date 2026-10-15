木曜夜、ヴィクトル・ツィガンコフがアヤックスのサポーターから厳しい批判を浴びている。ウクライナ出身の右ウイングはハイデュク・スプリトとのカンファレンスリーグの一戦で精彩を欠き、アヤックスは1-0とリードを許して前半を終えた。Ajax ShowtimeとVoetbalzoneでは攻撃手への批判が相次ぎ、すでに補強失敗だとするファンも複数いる。

クロアチアでのアヤックスは苦しい戦いを強いられ、ほとんどチャンスをつくれない。開始8分にトル・アロコダレが絶好の機会を得たものの、判断が遅れた。37分にはジョフレ・トレンツがボールを失い、デイヴィ・クラーセンも対応できず。アブドゥリア・サニャンが低く強烈なシュートを決め、ホームチームが1-0と先制した。

アヤックスはまったくかみ合っていない。特に批判を浴びているのがツィガンコフだ。サポーターは、このウクライナ人選手がミチェル・サンチェス率いるチームに何をもたらしているのか疑問視している。「ツィガンコフもまた補強失敗だと思う。アヤックスにはまったくふさわしくない選手だ。そう、もう今の時点でそう思う」とRobはAjax Showtimeに書き込んだ。Grousterも同様の結論に達している。「ツィガンコフは『補強失敗』に入れていいと思う」

ほかのAjax Showtime利用者も、すでに右ウイングへの評価を固めている。「ミチェルによればブニダは右ウイングではないらしいが、ツィガンコフより悪いなんて、ほとんどあり得ない」との声が上がった。別のファンも右サイドの変更を求める。「みんな一日中レオナルドの話をしているけど、ええと、ツィガンコフは？ それならワザンか、いっそエドヴァルドセンを右に置いてほしい。いや、本当に期待外れだ」

Robはさらに踏み込み、この攻撃手を元アヤックス選手になぞらえた。「ロメダールの劣化版を思い出す」

Voetbalzoneでも、ツィガンコフのプレーに対して同じくらい困惑の声が上がっている。「いったいどこからあの右ウイングを連れてきたんだ？ 今日初めてサッカーのピッチに立ったみたいだ」とJackCharltonは嘆く。別の利用者も容赦ない。「ツィガンコフはアヤックスの選手じゃないだろ？ 荒削りな競走馬だ！」

落胆のあまり、身体的な問題でクロアチアでの試合を欠場しているスティーヴン・ベルフハイスを恋しがるサポーターまでいる。「ツィガンコフのプレーを見ていると、ベルフハイスが恋しくなりそうだ」と、ある利用者はVZに書き込んだ。