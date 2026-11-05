アヤックスサポーターが活躍選手のオランダ代表入りを歌で後押し「それで十分かは分からない」

アヤックスは木曜夜、カンファレンスリーグでFCミッティランに6-1の快勝を収め、オーウェン・ワインダルも得点者の一人となった。1-4とするゴールもアシストした左サイドバックは好調を維持しており、得点後にはスタンドのアヤックスサポーターからオランダ代表入りを望むチャントを送られた。

「ワインダルをオランダ代表に、オー、オー、オー！」。相手が10人となったデンマーク勢から、ワインダルが1-3とするゴールを決めた後、そんな声が響いた。ブラジル人選手のカイオ・エンリケが負傷している現在、ワインダルはほぼ毎試合出場している。ただ、カイオ・エンリケは負傷からの回復が近い。

ワインダルはここ数年、アヤックスサポーターからたびたび批判されてきた。今回の代表入りを望むチャントには、皮肉も多少込められていたのかもしれない。ミチェル・サンチェス監督は、シャビ・エルナンデス代表監督がワインダルを招集するかどうかは分からないという。「それは私の仕事ではないからね」とスペイン人指揮官は笑った。

「私は選手たちをとても誇りに思っているし、最後まで彼らを守る。私のチームは非常に若く、才能ある選手が大勢いる。今年、素晴らしい仕事を成し遂げられる陣容だと確信している。オーウェンは自分をアピールするために、できることをすべてやっている」

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「それで十分かどうかは分からない。でも、彼は素晴らしいプレーをしているし、私は選手全員をとても誇りに思っている。どのサッカー選手にとっても、自国を代表してプレーするのは夢だ。ユーリ・バース、アーロン・バウマン、ディース・ヤンセ、ジョルティ・モキオもそうだろう……」

「彼らは代表入りを目標にしている若い選手たちだ。いずれ、うちのオランダ人選手の誰かがオランダ代表に加わってくれればいい。それは素晴らしいことだ。ここで非常にうまくいっている証しになるからね」とミチェルは語った。

2027年半ばまで契約を結んでいる26歳のワインダルは、オランダ代表で11試合に出場している。2020年10月のメキシコ戦でデビューした後、2021年上半期も代表で重宝されていた。その後、ザーンダム出身のワインダルは代表から遠ざかった。