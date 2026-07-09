アヤックスを退団したショーン・ステールに対し、ヨルディ・クライフが厳しいメッセージを送った

ヨルディ・クライフ氏は『デ・フォルクスクラント』紙のインタビューで、出場時間を求めるアヤックス選手に不満を示した。水曜日、テクニカルディレクターの同氏は、ショーン・ステール選手のニューカッスル・ユナイテッド移籍について質問を受けた。

火曜朝、アルゲメン・ダグブラッド紙が突如、ステール選手のニューカッスル移籍を報じた。このMFの移籍でアヤックスは2700万ユーロを得る。

まだ18歳になったばかりのステールは、早くもアヤックスを去ることになった。クルイフはこれを問題視しておらず、ジャーナリストのウィレム・ヴィッサーズとのインタビューでこう語った。「誰が出場するかはピッチが決める。父親や代理人ではない。」

この発言は、スカイ・スポーツや『デ・テレグラーフ』の報道を裏付けた。ステールはアヤックスでのレギュラー起用を望んでいたが、クラブはそれを約束できなかった。

そこでステール側は他を探し、ニューカッスルを選択した。彼は1億1500万ユーロで売却されたサンドロ・トナリの穴を埋める役割を担う。

ステールはアヤックス1軍で通算26試合に出場し、1ゴール（1-1のクラシカー、フェイエノールト戦）を記録した。

ニューカッスルでは、同郷のスヴェン・ボットマンとプレーする。彼もアヤックス出身だ。