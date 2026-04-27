イスマエル・バウフはSCカンブールの「フレンド・ロテリー・エールディヴィジ」昇格に大きく貢献した。19歳の才能あるセンターバックが今夏、より高い舞台へ移る可能性もある。

バウフ（19）はアルゲメン・ダグブラッド紙に「カンブールであと1年プレーしたいが、アヤックスやPSVから好条件のオファーがあれば受け入れる」と語った。

昨年U-20モロッコ代表で世界一になり、3月にはA代表に初招集された。 アメリカ、カナダ、メキシコで開催されるW杯出場が、その集大成となるはずだ。

「私次第なら絶対に行きたいです。ワールドカップでプレーするのは子供の頃の夢ですから」と、2022年大会準決勝進出国代表での初出場を待ち続けるバウフは語った。

バウフにとって心強いのは、モロッコ代表監督がモハメド・ウハビ氏であることだ。ウハビ氏は昨年10月、世界一になったU-20モロッコ代表も率いていた。

「選考で多少プラスになるかもしれないが、最後はピッチでのパフォーマンスだ。チャンスを掴みたい」とカンブールの若きセンターバックは語った。

バウフは昇格組カンブールと2028年半ばまでの契約を結んでおり、クラブには1シーズンの延長オプションがある。Transfermarktの推定市場価値は250万ユーロだ。