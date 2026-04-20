アヤックスへの移籍は完全に白紙に。関心はない。

ワウト・ヴェグホルストは今夏、シャルケ04への移籍を見送る。数日間にわたって移籍が噂されたが、スカイ・スポーツによるとクラブ内部は関心を失っている。

今季アヤックスで公式戦29試合に出場し8ゴール3アシストを記録した33歳のフォワードは、ベテランFWエディン・ジェコの後継候補にも挙げられていた。契約は今季限りで、移籍金なしで獲得可能だ。

ジャーナリストのディルク・グロッセ・シュラーマン氏も「シャルケには別の構想があり、彼は計画にない」と断言した。

これにより、ヴェグホルストのブンデスリーガ復帰噂は収束。昇格へ向け順調なシャルケは、他の補強候補に注目している。

なお、ヴェグホルストの去就は依然として不透明だ。オランダでは古巣FCトゥエンテ復帰が噂されるが、実現は確実ではない。

ゲールト＝ヤン・ヤコブス氏は「少し前までは移籍するとされていたが、今は本人も迷っている。海外クラブからもオファーがある」と話し、移籍の可能性は低下している。

さらに、FCトゥウェンテはリッキー・ファン・ヴォルフスウィンケルの退団に備え、別のタイプFWを探している。サム・ラマーズはターゲットマンとして評価されるが、決定力不足が課題だ。

問題なのは、ウェグホルストがその枠組みに合うかどうかだ。ヤコブスは、彼の加入がラマーズの成長に役立つのかと疑問を投げかけた。現時点では状況は不透明だが、ウェグホルストはアヤックスで依然として主力ストライカーとして定期的に出場している。