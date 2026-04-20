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AMSTERDAM - Mika Godts of Ajax, Kenneth Taylor of Ajax, Lucas Rosa of Ajax, and Wout Weghorst of Ajax celebrate the 1-0 goal scored by Mika Godts of Ajax during the Dutch Eredivisie match between AFC Ajax and SC Heerenveen at the Johan Cruijff ArenA on November 1, 2025, in Amsterdam, Netherlands. ANP OLAF KRAAK Eredivisie 2025-2026 xVIxANPxSportx xxANPxIVx 540923988 originalFilename: 540923988.jpgImago
Jeroen van Poppel

翻訳者：

アヤックスへの移籍は完全に白紙に。関心はない。

移籍情報
アヤックス
ボウト・ベグホルスト
シャルケ04

ワウト・ヴェグホルストは今夏、シャルケ04への移籍を見送る。数日間にわたって移籍が噂されたが、スカイ・スポーツによるとクラブ内部は関心を失っている。 

今季アヤックスで公式戦29試合に出場し8ゴール3アシストを記録した33歳のフォワードは、ベテランFWエディン・ジェコの後継候補にも挙げられていた。契約は今季限りで、移籍金なしで獲得可能だ。

ジャーナリストのディルク・グロッセ・シュラーマン氏も「シャルケには別の構想があり、彼は計画にない」と断言した。

これにより、ヴェグホルストのブンデスリーガ復帰噂は収束。昇格へ向け順調なシャルケは、他の補強候補に注目している。

なお、ヴェグホルストの去就は依然として不透明だ。オランダでは古巣FCトゥエンテ復帰が噂されるが、実現は確実ではない。

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ゲールト＝ヤン・ヤコブス氏は「少し前までは移籍するとされていたが、今は本人も迷っている。海外クラブからもオファーがある」と話し、移籍の可能性は低下している。

さらに、FCトゥウェンテはリッキー・ファン・ヴォルフスウィンケルの退団に備え、別のタイプFWを探している。サム・ラマーズはターゲットマンとして評価されるが、決定力不足が課題だ。

問題なのは、ウェグホルストがその枠組みに合うかどうかだ。ヤコブスは、彼の加入がラマーズの成長に役立つのかと疑問を投げかけた。現時点では状況は不透明だが、ウェグホルストはアヤックスで依然として主力ストライカーとして定期的に出場している。

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