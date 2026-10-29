ケニアの新スタジアムの開場を記念して行われるアヤックスとバイエルン・ミュンヘンの親善試合が、強い反発を招いている。リガティ・ガチャグア前副大統領は、ケニアの税金で建設費が賄われるスタジアムの開幕戦を欧州の2クララブが戦うことに激怒。ケニアのサッカーこそ中心に据えるべきだったと訴えている。

アヤックスとバイエルン・ミュンヘンは2027年1月5日、タランタ・スタジアムとも呼ばれる新設のライラ・オディンガ国際スタジアムで対戦する。ナイロビにある同スタジアムは6万人を収容し、来年のアフリカネイションズカップでも使用される。ウィリアム・ルト大統領が水曜日、この注目の親善試合を発表した。

この親善試合で、欧州の両クラブは多額の報酬を得る。Absolut Bayernによると、バイエルン・ミュンヘンは開幕戦への出場で500万ユーロを受け取る。ケニアのメディアは、アヤックスがその約半額に当たる約250万ユーロを受け取ると報じている。

この特別な開幕戦の発表は、ガチャグア氏の強い怒りを買った。前副大統領は地元メディアのインタビューで、スタジアムの建設費が1450億ケニア・シリング、ユーロ換算で約10億ユーロに上ると指摘。「ケニアの納税者が費用を負担するスタジアムなのに、どうして最初の試合を外国人が戦うことになるのか」と声を上げた。

ガチャグア氏は、なぜケニアのクラブが選ばれなかったのか理解できないという。「ケニアにはクラブがないとでもいうのか」。前副大統領は候補としてゴール・マヒアとAFCレオパーズを挙げ、この両クラブにこそ歴史をつくる機会を与えるべきだったと主張した。

ガチャグア氏によれば、欧州の強豪クラブとケニア代表の対戦も可能だった。「なぜ1チームを招いて、ハランベー・スターズと対戦させられなかったのか。そうすれば、少なくともケニアの要素があったはずだ。われわれの愛国心と国としてのアイデンティティーはどうなったのか」と憤った。

一方、アヤックスは水曜日、招待を歓迎する姿勢を示した。「大勢のアフリカの観客を迎える特別な新スタジアムの開場であり、国際サッカー界の二大クラブの対戦であり、アフリカネイションズカップに向かうケニアにとって重要な節目でもある」とアムステルダムのクラブは説明した。バイエルン・ミュンヘンも、この一戦をアフリカのサポーターとの絆を深める機会と捉えている。