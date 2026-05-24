アヤックスはPK戦の末、カンファレンスリーグの予選ラウンド進出を決めた。

アヤックスは日曜の試合でFCユトレヒトを破り、カンファレンスリーグ2次予選進出を決めた。プレーオフ決勝は延長を経てPK戦に突入したが、GKマーテン・パエスが2本を止めチームを救った。

アヤックスはカスパー・ドルベルグが最前線に復帰。オスカル・ガルシア監督はウォウト・ウェグホルストとショーン・ステールをベンチに残し、「前半にリスクは冒せない」とESPNに説明した。ユトレヒトは負傷したアロンゾ・エンガンダ代わりにシーベ・ホーレマンスを起用した。

開始2分も経たないうちにアヤックスはピンチを凌いだ。モキオがホレマンスのシュートをゴールライン上でクリアし、続くファン・デル・ホーンのヘディングは枠を外れた。ベルグヒウスの遠距離FKも精度を欠いた。

前半はチャンス少なく、主審への不満が目立った。 ハーフタイム後にアヤックスが覚醒する。

開始早々、アーロン・ボウマンのヘディングはGKバルカスに阻まれ、モキオのこぼれ球もレゲールとの接触で阻まれた。直後、モキオの冷静なシュートがクロスバーを叩いた。

これが左利きの選手にとって最後のプレーとなり、53分に負傷交代。その後もアムステルダムのゴールが目前に迫り、レゲール、ステール、ベルグヒウスに絶好機が訪れたが、ユトレヒトは凌ぎ切った。

アヤックスの攻勢は後半半ばのドリンクタイムまで続いた。その後、ユトレヒトが前へ出ると、アムステルダムのチームは勢いを失った。ハラーがチャンスを作ったが得点はなく、試合は延長へ。

延長に入ると、アヤックスはすぐリードした。フリーキックがダヴィ・クラッセンの足元に転がり、左足で鮮やかにネットを揺らした。しかし後半開始直後、痛烈な同点弾を許した。

直後、追加されたフォワードのファン・デル・ホーンが効果を発揮。こぼれ球をゼキエルがワンタッチで決め、1－1とした。試合はPK戦へ。PK戦ではアヤックスが優位に立ち、GKパエスがヒーローとなった。